SAVO MILOŠEVIĆ PRED MEČ SEZONE: Mladost je jedna od najboljih ekipa u ligi! Trener Partizana pričao o suđenju, ali i o sukobu Večelić - Karadžić!

"Više nema nazad, nema kalkulacija, situacija je veoma jasna. Neophodne su nam četiri pobede. Znamo da sa narednim rivalima možemo da izadjemo na kraj. Igrači su svesni situacije u kojoj se nalazimo. Najbitnije je da zavisimo sami od sebe. Primarni cilj je da posle svake utakmice zavisimo sami od sebe do kraja prvenstva", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

Partizan će dočekati Mladost u četvrtom kolu plej-ofa Super lige Srbije, u bitnoj utakmici u borbi za plasman na mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evropa naredne sezone.

Crno-beli su četiri utakmice pre kraja peti na tabeli srpskog prvenstva sa 30 bodova, dva manje od trećeplasirane Mladosti.

Milošević neće moći da računa na suspendovane Strahinju Pavlovića, Slobodana Uroševića i Aleksandra Šćekića, dok će svi ostali konkurisati za sastav.

Pohvalno je govorio o ekipi Mladosti iz Lučana.

"Zaista iskusna ekipa, kvalitetna. Poznajem većinu igrača. Ekipa koja je vredna pažnje i svakog poštovanja. Biće nam teško jer je to direktni konkurent za odlazak u Evropu. Oni su jedna od najozbiljnih timova u ligi. Čeka nas zaista teška utakmica", rekao je Milošević.

Partizan je u prošlom kolu poražen u "večitom" derbiju od Crvene zvezde.

"Zadovoljan sam reakcijom ekipe posle utakmice sa Zvezdom, koja jeste bila bolna. Poraz od Zvezde ne sme da bude povod za dodatno opuštanje. Imamo mnogo ozbiljnih stvari koje moramo da završimo do kraja prvenstva. Igrači to shvataju i to je najbitnije", kazao je trener crno-belih.

Naveo je da Partizan "nema kuda" posle poraza u poslednja dva kola i ocenio da su to bile utakmice koje su mogle da donesu samo bonus da tim ne dodje u situaciju u kojoj jeste.

Milošević je izjavio da on i igrači "nisu u situaciji da zovu publiku na stadion".

"Stvari će se rešavati mnogo sporije po tom pitanju nego što bih voleo. To je proces, kao što je proces poboljšanje stanja ekipe. Morate kontinuirano da igrate bolje i ostvarujete bolje rezultate da biste ubedili ljude da dodju na stadion. Samo tako može", naveo je trener Partizana.

Upitan je ponovo za sudjenje. Odgovorio je da to nikada neće komentarisati.

"Plan je da budem trener 15-20 godina i da nigde nikad ne komentarišem sudjenje. To je moj stav kao trenera. Imao sam pravu meru kao igrač i to mi je donelo dosta toga dobrog. Bio je luksuz propustiti tri-četiri utakmice zbog kartona. Ne vidim da to menjam sad u trenerskoj karijeri. Nije to trenutni stav, takav će biti zauvek", rekao je Savo Milošević.

Novinare je zanimao i Miloševićev komentar na sukob u medijima predsednika Partizana Milorada Vučelića i nekadašnjeg Tomislava Karadžića.

"Ne bih komentarisao ni da sam van priče. Iznutra sad možda i mogu, pošto ih obojicu dobro poznajem. Voleo bih da sednu, popiju kafu i ispričaju se. Obojica su razumni ljudi i siguran sam da bi tako došli do nekih stvari bolje, nego putem medija. Nema to veze sa ovim igračima koji su u Partizanu i to ne može da utiče na ekipu", rekao je Milošević.

Utakmica izmedju Partizana i Mladosti će početi sutra u 18.00 na stadionu u Humskoj.

Kurir sport/Beta

Foto: Starsport

Kurir