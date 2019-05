JAVIO SE I MURINJO: Ova pobeda je Klopova, ne bih se kladio na Liverpul!

Klopov tim uspeo je da nadoknadi tri gola minusa sa Nou Kampa i priredi jedan od najvećih preokreta u istoriji Lige šampiona, ali i drugu godinu izbori finale.

"Nisam očekivao ovakav preokret. Rekao sam da ništa nije nemoguće i ako postoji šansa za preokret onda je to Enfild. Ako moram da kažem jedno ime za pobedu onda je to "Jirgen", hvalio je Murinjo doskorašnjeg rivala u Premijer ligi, pre nego što je dobio prošlog decembra otkaz u Mančester Junajtedu.

Osvajač "ušatog pehara" sa Portom i Interom smatra da je Klop zaslužio ovakav uspeh jer radi odličan posao sa "crvenima".

"Sve je do Klopa, tim je njegova reflekcija, nikad ne odustaje, ima borilački duh i svaki igrač tako razmišlja. Nije plakao ni kada su mu nedostajali bitni igrači, a neki bi to uradili. Sve je to Jirgenovog mentaliteta".



Murinjo priznaje da se ne bi kladio da će Liverpul eliminisati Barselonu.

"Ne bih stavio ni cent na Liverpul, ako bih se kladio, što ne radim. Na Enfildu su čuda moguća, i više od toga", zaključio je on.

Liverpul rivala u finalu dobija večeras posle revanša u Amsterdamu između Ajaksa i Totenhema (1:0).

Kurir sport/Beta

Kurir