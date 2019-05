VANDA IKARDI NAPRAVILA SKANDAL POSLE PORAZA INTERA: Sočno opsovala komentatora italijanske televizije! (VIDEO)

Kontroverzna supruga zvezde Intera Maura Ikardija sočno je oposovala komentatora koji je prenosio meč u kome je Inter izgubio od Napolija (1:4).

Jedini gol postigao je upravo Ikardi i to u finišu meča kada je na semaforu već bilo 4:0. Komentator je u tom trenutku rekao kako je 'Ikardijev gol beskoristan', aludirajući na to da je već kasno da neroazuri stignu do trijumfa.

foto: Printskrin/Instagram

Vanda je u u tom momentu snimala stori kako njen voljeni postiže gol, a komentatoru je odbrusila sočnom psovkom.

"Pi**a tvoje sestre je beskorisna", izgovorila je besna Vanda.

Kada je shvatila obrisla je snimak. Naravno kasno - video je uveliko bio šerovan na svim društvenim mrežama.

Questo è il rispetto di Wanda Nara nei confronti di voi telecronisti.

Storia cancellata pochi secondi dopo.@leleadani @RickyTrevisani pic.twitter.com/Rxajd5BTlY — Cristopher Bet (@dj_skipe97) May 19, 2019

Napoli je na svom terenu pobedio Inter sa 4:1.

Napoli je poveo u 16. minutu golom Pjotra Zelinjskog, a drugi gol postigao je Dris Mertens u 61. minutu. Posle njega dvostruki strelac bio je Fabijan Ruis u 71. i 78. minutu. Jedini gol za Inter postigao je Mauro Ikardi iz penala u 81. minutu.

Napoli je drugi na tabeli sa 79 bodova, a Inter je četvrti sa 66 bodova.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir