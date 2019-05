PUSTIO SAM TUŽNU SRPSKU MUZIKU I SEO NA KAUČ... PLAKAO SAM CELE NOĆI! Dušan Tadić otvorio dušu i priznao koliko ga je pogodila eliminacija Ajaksa iz Lige šampiona

Ajaks je u duelu sa Totenhemom propustio šansu da se plasira u utakmicu koja odlučuje šampiona Evrope.

"Znate, kada sam razočaran, plačem... Predajem se emocijama. Tada izbacujete sve negativnosti iz svog tela. Kada sam došao kući, pustio sam neku tužnu srpsku muziku i seo na kauč. Onda sam otišao da spavam. Mislim da samo jedan sat te noći nisam plakao. Pomoglo mi je kada sam ujutru video svoju decu", rekao je Tadić.

On je dodao i da je veoma zadovoljan sezonom.

"Mnogo je vremena prošlo otkad je Ajaks osvojio duplu krunu... Ili ne? Ovo je bila fantastična sezona, bili smo veoma gladni... Ajaks je učinio Ligu šampiona zanimljivom. Zaslužili smo da igramo u finalu", dodao je Tadić.

Kreativni vezista je istakao da mu je tokom sezone mnogo pomogla zimska pauza.

"Nisam navikao na to, dugo sam igrao u Engleskoj, ali ta pauza zaista mnogo znači. Pazio sam na način ishrane, to mnogo utiče na igru. U Sautemptonu smo morali da se branimo svaku utakmicu, to je zamarajuće. Naš način igre ove sezone mi je dao dodatnu energiju", zaključio je Tadić.

