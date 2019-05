OSAM DANA DO FINALA: Otac i sin prešli hiljade kilometara, vozili se avionima vozovima i taksijem, kako bi bodrili Čelsi u borbi za Ligu Evrope!

Kako bi stigli do Bakua gde Čelsi i Arsenal u sredu od 21 čas igraju za trofej Lige Evrope, koji donosi i plasman u Ligu Evrope, najpre su avionom iz Londona odleteli do Istanbula, odakle su posle 24 časa, nastavili let do Ankare.

Zatim je usledilo prelaženje 1.000 kilometara vozom do granice sa Gruzijom, odakle su se ova dva fanatika taksijem odvezla sve do Tbilisija. Iz glavnog grada Gruzije dva navijača Čelsija su su potom, opet vozom uputila do Bakua.

Between Europe & Asia on the Bosphorus 🇹🇷 pic.twitter.com/1L2s3pkRZt — Jake Ralph (@carefreejake) May 22, 2019

- Navijači Arsenala su ranije pokupovali karte, a i svejedno smo hteli da se upustimo u malu avanturu. Uspeli smo da se izvučemo sa posla, ali znamo mnoge koji to nisu mogli, iako su gledali većinu Čelsijevih utakmica. Devojka mi je rekla da smo ja i otac dva ludaka, ali ovakav duel nikada ne bih propustio! - rekao je Džejk Ralf.

