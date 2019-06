SVE MU JE IZGORELO U POŽARU OSIM DRESA SAŠE ILIĆA I KNJIGA OCA TADEJA I PATRIJARHA PAVLA: Neispravne instalacije su mu uništile krov nad glavom, a samo tri stvari su ostale NETAKNUTE! (FOTO)

U požaru ostao čitav dres Saše Ilića! Život piše drame, a jednu stranicu je napisao za Miloša Praštala iz Resnika, kojem je zbog loših instalacija u domu izgoreo čitav stan, koji je nasledio od bake sa kojom je živeo. U tom zgarežu u kojem su stvari izgorele do temelja, ostale su netaknute tri stvari: knjiga Oca Tadeja, Patrijaha Pavla i dres legendarnog kapitena Saše Ilića. Bez obzira na muku koja ga je snašla Miloš je i dalje pozitivan sa čudesnom verom u Boga i sa jednom od želja da upravo taj dres pokaže Saši Iliću. Odmah po povratku sa Zlatibora gde je prisustvovao Kupu prijateljstva, Saša sreo sa Milošem. Više na partizan.rs

