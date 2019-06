MODRICE SU I TVOJA KRIVICA, TRAŽILA SI JOŠ! Devojka koja tvrdi da je silovana objavila celu prepisku sa slavnim Brazilcem! JAVNOST ŠOKIRANA (VIDEO)

"To je bila čista iznuda, mora da se brani, zato je objavio njene poruke. Optužen je za silovanje, a to je zločin koji nije počinio. Jednostavno nije imao izbora. Morao je brzo da reaguje, bolje je što je odmah rekao istinu, da svi vide šta se dogodilo. Ta devojka je očajno tražila drugi sastanak s njim. Otišao je s njom u hotel i ostao je tamo samo 10 minuta", rekao je Nejmarov otac.

Trindade je prošlog petka optužila Nejmara za silovanje, rekavši u intervjuu za jednu brazilsku televiziju da želi pravdu. Potom je objavila i prepisku koju je sa njim vodila dva dana.

PRVI DAN

Najila: Idem da spavam, u redu? Ne dolaziš, igraš se sa mnom, ostavio si me ovde da čekam. Mogao si da mi kažeš da nećeš da dođeš.

Nejmar: Tu sam za 15 minuta. Dolazim. Oblačio sam se hahaha

Najila: Pa nije baš da ideš na venčanje

Nejmar: Hahahaha hvala Bogu, ne

Najila: Mobilni mi je prazan, ne znam gde mi je punjač. Čekam te u sobi 203

DRUGI DAN

Nejmar: Uprkos tome što si mi uradila, želim ti dobro. Javi se ako ti bilo šta treba.

Najila: Samo želim da idem kući. To je sve.

Nejmar: Ok

Najila: Poslala fotografiju na kojoj se vide modrice na zadnici

Nejmar: Tužni smajli i smajli koji širi ruke

Najila: Morala sam zbog toga da obučem hulahopke. Sećaš se šta se dogodilo juče?

Nejmar: Naravno.

Najila: Možeš da me blokiraš. Nestaću. Prekinuću ovo s*anje. Ne mogu čak ni da objasnim.

Nejmar: Opusti se, samo nastavi dalje i sve će biti dobro

Najila: Ako sutra možeš da mi središ let, molim te javi mi.

Nejmar: U redu, hoću.

Najila: Dečko sa kojim sam se našla danas nije onaj isti od juče. To je Nejmar u kojeg sam se zaljubila.

Nejmar: Ne poznaješ me dobro. Normalan sam.

Najila: Svi smo.

Nejmar: Juče se sve dogodilo brzo, nismo imali vremena da razgovaramo. Danas možemo da popričamo.

Najila: Da, može biti. Bila sam uzbuđena što ću da te upoznam... Juče je sve bilo prebrzo... A onda sam jutros videla ove modrice. Jedva da smo nešto pričali prošle noći. Bio si uznemiren... danas si dosta mirniji. Juče sam ja bila mirna, a sada sam nervozna... kao da nismo bili na istom mestu, šteta što je sve otišlo u pogrešnom smeru.

Nejmar: Ali modrice su i tvoja krivica hahah tražila si još (smajli koji širi ruke)

Nejmar odgovara na deo "kao da nismo bili na istom mestu": Da, nažalost.

Nejmar odgovara na deo "šteta što je sve otišlo u pogrešnom smeru": Ne, ništa nije pogrešno. Upoznali smo se i bilo nam je lepo... Vidim da si zanimljiva osoba. Nažalost je današnja epizoda (svađa) sve pokvarila. Ali meni je drago što sam te upoznao.

Najila: Jesi li ti lud? Tražila sam da prestaneš, čak si mi se izvinio. Još jedna priča za terapiju.

Nejmar: smajli koji razmišlja

Najila: Opusti se. Ti si i dalje Nejmar. A ja sam samo jedna u devojka nizu.

Najila (oko tri sata kasnije): Ako si nekome poslao onu sliku, molim te reci im da je izbrišu. Ne želim da me išta povezuje sa tvojim imenom.

Nejmar: Nikad to ne bih uradio.

Najila: U odosu na ono što si uradio meni, to bi bilo ništa. Čak i da sam bila uznemirena danas (i izgledala kao ludača, jer nisam shvatila što se dogodilo) ti znaš jako dobro šta si uradio i kako si se ponašao prema meni. Ili bolje: Kako se nisi ponašao!!! Čak i da se nikada ne otkrije i da se više nikada ne spomene to, ti ćeš duboko u sebi znati šta se dogodilo...

Bog je pošten i kod njega novac ne vredi. Nadam se da se osećaš barem upola onako kako sam se ja osećala tokom ovog putovanja... Mislim da se i prema eskort devojkama ponašaju sa više osećaja. Najviše me plaši to što ti misliš da je stvarno sve bilo opušteno, a da sam ja potpuno luda. To pokazuje da tvoj mozak radi samo na terenu. A tvoje srce nigde. Ali svejedno, sad to više nije ni važno. Nastaviću dalje i uzeću koliko god mogu lekova kako bih zaboravila da sam uopšte i bila ovde. Lepo spavaj! I hvala ti. Sada znam ko je zaista Nejmar.

Pošto se manekenka vratila u Brazil i optužila Nejmara za silovanje, Brazilac je pokazao privatne poruke na Instagramu, što je nateralo Brazilku da mu odgovori.

Najila: Nisi pokazao čitav razgovor.

Najla: Dva skrinšota iz videa.

Najila: Čak ni ove detalje.

Najila (audio): Gledaj, jako dobro znaš šta se dogodilo. Jako dobro znaš u kakvom si stanju bio kada si došao u hotel, znaš da sam bila tamo kako bi se lepo družili, da nisam htela ništa od toga. Bio si potpuno lud kada si stigao, uradio si ono što si mi uradio. I nakon toga si se ponašao kao da sam niko i ništa. Znaš jako dobro da si pogrešio. Trebaš da se poneseš kao muškarac, barem jednom u svom životu, preuzmi odgovornost za svoje greške, ne javljati se na internetu, ponašati se u stilu 'o, vi koji me poznajete...', ali Nejmare, ko te zapravo zna, nemoj s*ati, ok? Ja znam, ja sam sve prošla, ja sam videla šta si mi uradio, ja te poznajem. Ok? Ja te poznajem, niko drugi. Ja i svi ostali prema kojima si bio okrutan. Znaš jako dobro da sam u Pariz doputovala kako bih bila s tobom, kako bi se zabavili, kako sam mogla ovo da isplaniram? Kako sam mogla da isplaniram da ćeš me napasti i ponašati se ovako prema meni? Sve je bilo dobro, htela sam da budemo zajedno, ništa od ovoga nisam želela, a ti se sada ponašaš kao da sam ti smestila? Molim te, poštedi me toga, ali zapamti šta sam ti rekla: Bog je pošten, novac ga ne može kupiti. Ok? Možeš imati brdo novca, možeš biti najbolji fudbaler na svetu, slavan i sve to, ali nisi Bog, ok?

Pravda će pobediti. Možeš unajmiti najbolje advokate na svetu, ali uvek će ti nedostajati istina. Znaš jako dobro kakav si bio tog dana kada si došao. I znaš šta ću tražiti? Da te testiraju na droge, da vidimo jesi li bio drogiran taj dan ili nisi. Ok?

