ISPISIVANJE ISTORIJE: Zvezda predstavila novi grb! (FOTO)

Članovi su glasali i pobedilo je rešenje sa tri zvezdice u luku.

foto: FK Crvena zvezda

Birali su zvezdaši između opcije A koja je podrazumevala tri manje zvezdice u nizu, opcije B sa tri zvezdice raspoređene u luku i opcije C sa tri veće zvezdice u nizu. Ukupno je glasalo 1.449 zvezdaša, a odluka je do samog kraja bila neizvesna. Pristalicama Crvene zvezde se najviše svideo dizajn zvezdica u luku i tako je on sa 678 glasova odneo pobedu, dok je opcija A imala 649 glasova, a opcija C 122.

Na taj način nema sumnje da će prišivena treća zvezdica ostati iznad druge dve i u sezoni 2020/21.

