KATAI ŽIVI AMERIČKI SAN: Bivši fudbaler Zvezde otkrio kakav je zaista muž Ane Ivanović i priznao da će ostati da živi u Čikagu (VIDEO)

Kada poziv za "orlove" dobije fudbaler koji igra tako daleko od očiju ovdašnje javnosti, kao Katai u američkoj MLS ligi, onda znači da zaista pruža sjajne partije.

Ofanzivni vezista (28) stigao je u ekipu trenera Veljka Paunovića u februaru 2018. i brzo je zavoleo Ameriku.

"Pa, kao što kažu, obećana zemlja, za mene naročito. Kupio sam kuću u mirnom, severnom predgrađu. Šta god da se desi u fudbalu i karijeri kasnije, ja se vraćam ovde da živim. Oduševljen sam kako funkcioniše ova zemlja, mnogo mi se sviđa sistem i stil života. I porodica je prezadovoljna, tako da znamo gde ćemo dočekati starost", kaže Katai u razgovoru za serbiantimes.info.

Navijači Crvene zvezde, za koju je igrao od 2014. do 2016. u svakom prelaznom roku "podgrevaju" priče o njegovom povratku na "Marakanu".

"Svaki prelazni rok - ista tema. Za sada su to navijačke priče, ništa se nije konkretno desilo, niko me nije kontaktirao. Naravno, ne mogu da obećam povratak, možda dođe do toga a možda se desi i da odem negde drugde. To je fudbal, nepredvidiv. Sve je moguće".

Katai se nedavno vratio u reprezentaciju. Tadašnji selektor Mladen Krstajić zvao ga je pred mečeve kvalifikacija za EVRO 2020 protiv Ukrajine i Litvanije. Sada Krstajića nasledio Ljubiša Tumbaković...



"To je sve do selektora. Nadam se da će me pozvati, jer mislim da sam igrama i zaslužio taj poziv. Uvek se nadaš pozivu za reprezentaciju, to je velika stvar. Videćemo, moje je da igram dobro"…

Katai se u Čikagu druži sa slavnim saigračem Bastijanom Švajnštajgerom, suprugom naše bivše teniserke Ane Ivanović.



"To je velika čast. Dobio sam i priliku da igram na njegovoj oproštajnoj utakmici, protiv Bajerna u Minhenu. Svi znamo ko je i šta je, šta je postigao u fudbalu, ali tek kada vidiš 70.000 ljudi koji su mu priredili oproštaj shvatiš kakva je to veličina. Kao klupski drug je super, veoma pozitivan lik, priča sa igračima, hoće da pomogne. Nije u fazonu 'postigao sam nešto i ne interesuje me', učestvuje u analizama utakmica, stvarno jedan čovek koga bi svaka ekipa poželela".

Fudbaler iz Srbobrana je pre nekoliko davno oboleo od trombocitopenije, zbog čega mu je nastavak karijere bio pod znakom pitanja.

"Uvek je teško kada ne znaš šta se dešava sa tvojim organizmom i telom. Tako i meni tada, bilo je iznenada, zateklo me je. Ali uspeo sam da pobedim bolest, uz terapiju organizam je počeo da uništava trombocite i sve se vratilo na normalu. Posle sam morao da nastavim sa lekovima, mnogo se ugojio u jednom periodu jer sam morao da pijem dosta vode. Danas, kada je to iza mene, osećam se jačim. Ne razmišljam više o tome, to je prošlost".

Još nije odlučio do kada će se profesionalno baviti fudbalom.

"To čovek ne može da planira. Nastaviću da igram dokle god se budem osećao dobro, 32, 33, 35 godina. Nadam se da će me povrede zaobići. A kad završim karijeru, vraćam se u Čikago", zaključio je Aleksandar Katai.

(serbiantimes.info, Foto: Starsport/AP)

Kurir