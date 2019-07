DEJAN SAVIĆEVIĆ OPLEO PO ZVEZDANU TERZIĆU: Nema potrebe da širi lažne priče o meni kao srbomrscu! Ja ljude ne delim po veri ili naciji, mrzim jedino lažove, a to je on! (FOTO)

Podsetimo, predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG) Dejan Savićević rekao je da je direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić "bacio atomsku bombu na fudbal u Crnoj Gori", uoči utakmice crnogorskog nacionalnog tima sa reprezentacijom Kosova.

Savićević je u intervjuu Televiziji Crne Gore (TVCG) optužio Terzića da je bio "ključni izvršilac u ucenjivačkoj kampanji", koja je rezultirala odlascima doskorašnjeg selektora crnogorske fudbalske reprezentacije i dvojice srpskih igrača, Ljubiše Tumbakovića, Mirka Ivanića i Filipa Stojković iz reprezentacije na dan meča sa Kosovom.

Sada je u ekskluzivnom intervjuu za Nedeljnik rekao sledeće:

"Teških reči sa Terzićem je bilo preko štampe. Nisam ga zvao. On je prvi čovek iz Srbije koji se javio da kaže da nema veze sa ovim. Niko se nije javio, eto, samo on. A jeste se mešao. Kakav je to način da kažeš da nisi, a zvao si igrače, prenosio poruke, slao poruke...", rekao je Savićević i dodao:

"I zvao je Tumbakovića i rekao da ne treba da igra Ivanić, jer su velika sredstva uložena u njegovo dovođenje. I kako ne bi bilo dobro, jer navijači potom neće dozvoliti da igra za Zvezdu. Zvao je i Ivanića, a koliko sam shvatio nije u nekoj dobroj komunikaciji sa Stojkovićem. Barem tada nije bio, ne znam da li su popravili odnose. I posle je prebacio na to da sam ja protiv Srba, da šaljem poruke ljudima da mrze Srbe... Ali samo da ne bude u zabludi da je neko u Crnoj Gori poverovao u to, i što se tiče fudbalskih ljudi i ovih do kojih je njemu stalo. I njegovog prijatelja kod kojeg ide uz skute. Da ne misli da je njega ubedio. A znao on na koga mislim. Nikoga nije ubedio i nema potrebe da širi lažne priče o meni kao srbomrscu. Ja ljude ne delim po veri ili naciji, mrzim jedino lažove. A to je on", bio je oštar popularni Dejo.

Pomenuta emisija na kojoj je Dejo gosotvao izazvala je veliku polemiku u Srbiji, a Terzić je posle nje rekao da 'ne razume ludilo Savićevića'.

"Svi koji su gledali emisiju, videli su da nisam imao nikakvo ludilo i da sam pričao normalno. A to što on naziva ludilom je moj karakter koji će on dobro osetiti. Pre nego što mi opet odgovori, neka pročita intervju Ilije Petkovića o njemu, jer će mu taj intervju biti med i mleko", jasan je prvi čovek FSCG koji se vratio na Terzićev poziv igračima.

"Da je samo zvao igrače, to bi bilo okej. To su njegovi igrači i on mora da štiti interese Crvene zvezde. Na to ima pravo. Ali kakvo pravo ima da zove selektora druge države i da traži da neko ne igra, a onda izađe u javnost i kaže da nema veze sa tim. Pitajte sve igrače, kada je izašla ta njegova izjava, bili smo u Češkoj. Igrači me pitaju: ''Predsedniče, jeste li čitali ovo?'' Kažu: Kako ga nije sramota, mi smo bili tu kada je zvao Ivanića.'' Čovek je sam sebe provalo. On je zadnji čovek koji je trebalo to da uradi fudbalskoj Crnoj Gori, jer dobro zna koliko mu se pomoglo kad mu je bilo teško", rekao je Savićević.

