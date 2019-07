SADA O VELSU I SAMO O VELSU: Savo Milošević se posle pobede u Inđiji okreće novim obavezama

- Ovo je otprilike ono što sam očekivao uoči duela, još uvek je rana faza sezone, sam početak i noge su teške. Utisak je da smo morali ranije da zatvorimo meč, da postignemo drugi gol i tako rešimo pitanje pobednika pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Kako se to nije desilo, zakomplikovali smo posao ali smo uspeli da izdržimo do kraja. Bitno nam je bilo da sezonu otvorimo pobedom i odnesemo tri boda, na tome čestitam igračima, počeo je priču Savo Milošević nakon utakmice.



Nakon premijere u Superligi, crno-bele sada očekuje prva evropska utakmica u kvalifikacijama za Ligu Evrope.



- Sada može da se priča o Velsu, i samo o Velsu... Ono što je veći problem od same utakmice jeste putovanje do tamo. Ali nismo mi jedini, sa time se suočava veći deo evropskih ekipa. Ne želim da kukam. Imamo zacrtanu ambiciju igranja u Ligi Evrope i ako to zaista hoćemo, onda moramo da prihvatimo puno putovanja. Što se same igre tiče, očekuje nas teška utakmica, ali će kao i protiv Inđije ishod u većoj meri zavisiti od onoga što mi budemo radili na terenu.



Stratega Inđije nije iznenadio taktički pristup Miloševića, a ono za čim ostaje žal u taboru domaćina jeste neiskorišćena prednost od igrača više posle crvenog kartona za Đorđa Ivanovića.

- Nismo iznenađeni, ono što je činjenica jeste da je ovo jedno veliko iskustvo za nas. Jedna utakmica u kojoj smo mogli da vidmo da će nam trebati dosta više koncentracije, bržeg razmišljenja i hitrijih odluka da bismo parirali ekipama na nivou Partizana. Dobili smo sliku gde smo trenutno u odnosu na nivo na kom su crno-beli. Dugo nismo igrali u ovakvom ambijentu što nas je sputalo. Bili smo za moj ukus previše rezervisani, ali nemam šta da zamerim igračima, rasteretili smo se u drugom poluvremenu i pomogli nam je iskuljučenje, međutim ne dovoljno da izbegnemo poraz, poručio je Srđan Blagojević.

Kurir sport

Kurir