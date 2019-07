TRENER ČUKARIČKOG OPREZAN PRED REVANŠ PROTIV MOLDEA: Sve pohvale igračima, neće nam biti lakše u Beogradu! (KURIR TV)

"Rezultat kao rezultat je dobar. Ostaje žal jer smo imali šanse u drugom poluvremenu, ali treba da budemo maksimalno korektni jer je protivnik imao izgledne prilike. Ovo je bilo samo prvo poluvreme i ništa lakša utakmica nas ne očekuje u revanšu. Sve pohvale igračima za energiju i borbu. Bili smo poneseni emocijama i neiskustvom u prvom poluvremenu i mogli smo da budemo kažnjeni. U drugom poluvremenu smo bili ozbiljniji i igrali racionalniji. Ne smemo da praznujemo već da se dobro spremimo za revanš", rekao je Veselinović novinarima posle utakmice u Moldeu.

Čukarički je igrao 0:0 sa Moldeom u Norveškoj u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Revanš će se igrati u sredu na Banovom brdu.

"Igrali smo protiv izvanredne ekipe, koja je pobedila Sevilju, Seltik, Zenit... To je ekipa koja je igrala grupnu fazu Lige Evropa. Ovo je bio fantastičan ispit. Revanš neće biti ništa teži ili lakši i moraćemo rudarski da radimo da bismo prošli dalje", rekao je Veselinović "Nama je važno da igramo za sebe i klub. Bilo bi nam drago da na bilo koji način doprinesemo srpskom fudbalu. Poznavajući mentalitet ovog naroda, siguran sam da oni neće menjati prilaz i da nam neće biti lakše. Ovo je jedna etapa u samopouzdanju i podizanju kvaliteta ove ekipe. Očekujem da ćemo imati više sigurnosti, ali ne i da će nam biti lakše u Beogradu", dodao je on.

Posebno je ponosan zbog toga kako njegovi fudbaleri igraju s obzirom na njihove godine.

"Zaista sam ponosan na to što je igralo četiri igrača mladjih od 21 godine. Verovatno smo bili ubedljivo najmladji, ovo je podstrek za ceo klub i alal im vera. Za nekoliko godina će se mnogo više pričati o ovoj deci. Moramo da razumemo sve situacije koje se dešavaju na terenu su produkt mnogo faktora. Neki su, uz dužno poštovanje, do zimus igrali na prigradskim terenima, a sada igraju protiv ovakvog protivnika. Oni znaju koga je pobedio Molde, velikane evropskog fudbala. Sve greške moraju da se razumeju. Ritam je odlučujući, on vas melje i zbog toga ne možete da donesete racionalne odluke. Nismo u potpunosti vladali prostorom onako kako treba", kazao je Veselinović.

Trener Čukaričkog "iz pedagoških razloga" nije želeo da ističe pojedince i naveo da bi se "ogrešio ako bi nekoga izdvojio", upitan za fantastičnu igru golmana Nemanje Belića.

Kurir sport / Beta

Kurir