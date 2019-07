CRVENA ZVEZDA DANAS (18.00) GOSTUJE RATOBORNIM FINCIMA: Spremni smo za fajt!

Kratko i jasno Helsinki će učini sve da nas eliminiše. Na nama je da ostanemo mirni i uz dva gola prednosti da overimo plasman u treće kolo kvalifikacija, kaže Boaći

Fudbaleri Crvene zvezde s kapitalom od dva gola ulaze u današnji (18.00) revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona s Helsinkijem.

Napadač Ričmond Boaći, strelac prvog gola na utakmici u Beogradu, veruje da crveno-beli mogu do još jednog trijumfa nad upornim i čvrstim Fincima.

- Navijači su izvukli najbolje od nas u prvoj utakmici. Mnogo mi znači što sam dao gol, jer je to moja zahvalnost prema Srbiji i srpskom narodu, koji me je prihvatio kao najrođenijeg. Finci će igrati isto kao i u prvom meču, mada će morati da se otvore ukoliko požele da nam daju gol. E, to je onda prilika za nas, jer svi dobro znaju kakvi smo kad dobijemo prostor - poručio je Ričmond Boaći, a onda analizirao veštačku podlogu na kojoj će biti igrana utakmica:

- Veštačka trava će sigurno više odgovarati domaćinu nego nama. Dan pred put trenirali smo na toj podlozi na našem stadionu kako bismo se prilagodili uslovima koji nas čekaju u Finskoj.

Napadač iz Gane bio je meta žestokih startova defanzivaca Helsinkija, posebno snažnog Obilora.

- Sve je to normalno. Protivnik čini sve da me eliminiše. Ili će da me tuče, ili će da me uplaši... Na meni je da im odgovorim. Najbolje je kad postignem gol (smeh)... Bio sam prethodnih dana na masaži, dobro trenirao. Spreman sam za revanš.

Velika želja Ričmonda Boaćija bila bi da Crvena zvezda ponovo dođe do Lige šampiona.

- Verujem u taj cilj! Želim još jednu Ligu šampiona! Već smo bili tamo, zašto da ne ponovimo taj uspeh. Nijedan protivnik nije lak i zato sve do kraja moramo da shvatimo ozbiljno. Helsinki je prvi na listi - objasnio je Boaći.

Deset golova u Evropi U DRUŠTVU DEJA, PANČEVA, ŠELETA foto: Beta/Branislav Božić, EPA, Starsport©

Ričmond Boaći postigao je deset golova za Crvenu zvezdu u Evropi i tako prestigao Dejana Savićevića, a izjednačio se s Milkom Đurovskim i Milošem Šestićem. - Ponosan sam na taj podatak! U klubu su mi objasnili kakva su to velika imena u istoriji Crvene zvezde. I ja sam među njima. Hvala bogu na ovakvom dostignuću, i naravno mojim saigračima i vernim navijačima - iskren je Boaći.

LIGA ŠAMPIONA KVALIFIKACIJE revanš 2. kola APOEL - Sutjeska sinoć - 1:0 Kalju - Seltik sinoć - 0:5 Makabi TA - Kluž sinoć - 0:1 Bazel - PSV sinoć - 2:3 Dinamo Z. - Saburtalo sinoć - 2:0 Valeta - Ferencvaroš sinoć - 1:3 Olimpijakos - Plzen sinoć - 0:0 Helsinki - Crvena zvezda 18.00 - 0:2 AIK - Maribor 19.00 - 1:2 Karabeg - Dandalk 19.00 - 1:1 Rozenborg - BATE 19.00 - 1:2 Kopenhagen - TNS 19.45 - 2:0 * na kraju je rezultat prvog meča

(Kurir.rs / Foto:Starsport@)

Kurir