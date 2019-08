UEFA PRIZNANJA: Tadić i Jović među zvezdama!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković smatra da je Dušan Tadić zaslužio priznanje za najboljeg igrača Evrope u prošloj sezoni.

- Veoma je interesantno da je Tadić dobio poene u obe kategorije, i kao vezista i kao napadač. To dovoljno govori o njegovim kvalitetima.

Ajaks je ponudio nešto novo svetskom fudbalu i oplemenio igru nekim nesvakidašnjim taktičkim detaljima. Napravili su revoluciju i pobrali simpatije fudbalske publike - rekao je Tumbaković za Kurir i dodao:

- U toj grupi fantastičnih individualaca, spremnih u svakom trenutku da se stave u službu ekipe i da se prilagode određenim zahtevima igre, Duća je ostavio najjači utisak. On je kompletan taj perfomans podigao na viši kreativni nivo. Šetao se sa pozicije na poziciju, sa jednog na drugi bok, ponekad bio iza špica, a u većini slučaja delovao kao "lažna devetka". I gde god da je igrao, bio je najveća opasnost po gol protivnika. Kada bih ja glasao, apsolutno ne bih imao ni najmanju dilemu" ' rekao je Tumbaković za Kurir.

foto: Profimedia

Imajući u vidu polivalentnost Ajaksove vedete, selektor Srbije će biti na slatkim mukama pred kvalifikacioni meč sa Portugalom.

- Pozicija Dušana Tadića u reprezentaciji zavisi od nekoliko faktora. Pre svega od karakteristika igrača koje budemo imali na raspolaganju i od njihovih mesta na terenu u datom momentu utakmice. Ipak, ne sumnjam da će Dušan odgovoriti svakom zadatku onako kako najbolje ume.

foto: Starsport©

Ne bi Tumbaković imao ništa protiv ukoliko bi igra srpske reprezentacije podsećala na Ajaksov sitan vez.

- Čovek ne može da pobegne od sebe i od svojih principa, ali u datom momentu mora da se prilagodi nekom relanom vremenu i igračima koje ima na raspolaganju. Ajaks je trenutno u modi i mnogo trenera bi volelo da kopira njihov stil igre. Doveli su do savršenstva visok presing i taj direktan i kreativan fudbal. Sve su spojili u jedno. Neću da krijem, težim tome da ekipe ili reprezentacije koje ja treniram igraju po uzoru na Ajaks.

Ponosan je Ljubiša Tumbaković na još jednog svog pulena kome je specijalni žiri UEFA ukazao ogromnu čast, nominujući ga za jednog od trojice najboljih igrača Lige Evrope. Bivši napadač Ajntrahta Luka Jović, imaće žestoku konkurenciju u novom klupskom drugu Edenu Azaru i prvom strelcu Lige Evrope prošle sezone Olivijeu Žiruu.

foto: EPA

- Sam podatak da se našao u finalnom izboru sa dve vedete svetskog fudbala, predstavlja ogroman uspeh za Luku. Žiru je aktuelni svetski prvak sa Francuskom, dok je Azar briljirao prošle sezone u dresu Čelzija i jedan je od najzaslužnijih za osvajanje Lige Evrope. Jović je relativno mlad igrač, ali u naponu snage. Nominacija je velika čast i drago mi je što su novinari i kolege koji su imali pravo glasa, dobro procenili da je srpski fudbaler jedan od najperspektivnijih igrača u Evropi.

Odlazak u Real je podigao samopouzdanje Luke Jovića na najviši mogući nivo.

- Mislim da se polako stvari stabilizuju u njegovoj glavi. Prevazišao je taj početni šok, sada se sve pretvara u pozitivnu emociju. Lično, očekujem potpuno novo izdanje Jovića u odnosu na ono koje smo videli na Evropskom prvenstvu za mlade. Ušao je u proces treninga jednog velikog kluba i postao je deo projekta koji podrazumeva renesansu Reala. Sve to može pozitivno da se odrazi i na njegov učinak u dresu naše reprezentacije.

Svakom selektoru je privilegija kada na raspolaganju ima igrača iz nekog velikog evropskog kluba, iako to sa sobom vuče i određene neželjene efekte.

- Uvek je najbolje trenirati najbolje. To znam iz ličnog iskustva. Niko ne može da dogura do Reala, ako iza njega ne stoji ozbiljan i dugoročan rad. Selektori mogu da budu samo na dobitku jer imaju priliku da rade sa vrhunskim fudbalerima koji su već navikli na profesionalan pristup u velike zahteve u svom klubu. Potrebno je samo da pratimo trenerske trendove i da te asove uklopimo u naše vizije i koncepciju.

foto: Privatna Arhiva

Žiri za dodelu priznanja 'UEFA Best Player of the Year' čini 55 novinara (po jedan iz svake zemlje članice UEFA) i 32 trenera iz klubova koji su prošle sezone bili učesnici grupne faze Lige šampiona.

Srpski članovi žirija su novinar Nebojša Petrović i šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević.

Ime pobednika UEFA će objaviti na svečanoj ceremoniji u Grimaldi forumu 29. i 30. avgusta. Zahvaljujući saradnji sa novinarskim članom žirija, Kurir će ove godine imati ekskluzivna prava na kompletan video i pisani materijal iz Montekarla.

Kurir sport/Nebojša Petrović

Kurir