CEO JAPAN POLUDEO ZA PARTIZANOM: Crno-beli udarna sportska vest u više od 20 medija

Prva sportska vest u dalekom Japanu glasi - Asano debitovao za Partizan i već postigao gol!



Zavirili smo u japanski Gugl i došli do fascinantnih podataka o popularnosti crno-belih u Zemlji izlazećeg sunca. Više od 20 sajtova, što informativnih, što sportskih, donelo je opširan izveštaj sa meča srpskog kluba! Pojedini su do detalja opisali dešavanja u Humskoj.



- Posle samo 45 minuta u dresu Partizana Asano je već stigao do „jaguar poze“, karakteristične za njega posle postignutih golova. Odigrao je izuzetno živahno, imao je nekoliko munjevih prodora i golom je doveo publiku do delirijuma - navodi portal Lajvdor.



Koliko ozbiljno Japanci prilaze praćenju dešavanja u Partizanu, vidi se iz podatka da čitaju portal Kurira!



- Sa velikom željom je ušao u 46. minutu i vrlo brzo pokazao šta zna! Partizan je na pola puta od plasmana u sledeću rundu posle pobede 3:1, a Asano je već prikupio simpatije navijača posle prvog gola u crno-belom dresu - piše tamošnji portal Nikansport.



Zanimljivo, na ovom portalu citira se u nekoliko navrata i izveštaj Kurira! Čak i Rojters na japanskom jeziku donosi vest o debiju Asana za Partizan.



- Takuma Asano je projurio levom stranom i postigao gol za crno-bele! To je bio njegovo debitanski i nastup i pogodak za srpski klub - objavio je Rojters.



I ostali mediji opširno prepričavaju dešavanja iz Beograda! A koliko se Partizan već prati u Japanu, vidi se iz podatka da se na velikom broju sajtova može pročitati kada srpski prvak igra sledeći meč...

Poznati pevač Milan Stanković bio je oduševljen igrom svog dvojnika u dresu Partizana! Tokom meča on je na Instagram postavljao snimke s meča Partizan uz akcenat na Takumu Asana.

foto: @starsport / Pedja Milosavljevic

E, to je igrač za koga je Partizan platio 1,6 miliona evra! Sejduba Suma zablistao je u dresu Partizana. Protiv Malatije bio je jedan od najboljih igrača na terenu.



- Nisam iskoristio neke šanse i bio sam ljut na sebe. Saigrači su me hrabrili i to mi je dosta značilo, što se na kraju i isplatilo - kazao je Suma.

Od igrača kome su zviždali na stadionu Gvinejac je došao do toga da mu skandiraju ime.



- Dajem sve za tim i zato me vole, njihova podrška me motiviše da radim i treniram sve bolje.

Uveren je Sejduba da će ekipa i u revanšu igrati na visokom nivou.



- Na nama je da odigramo kao u Beogradu i da prođemo u sledeće kolo kvalifikacija.