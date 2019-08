REMI U BERNU: Možemo da budemo zadovoljni rezultatom (KURIR TV)

Od specijalnog izveštača Kurira iz Berna - Anje Vukašinović

"Ne znam da li da budem srećan sa 2:2. Imali smo 2:1 i fantastičan rezultat. Ne znam hoće li biti lakše, jedino što igramo pred našim navijačima i to je naša velika prednost koju moramo da iskoristim. Dobro je Garsija ušao u igru, vidi se da ima kvalitet. Biće on bolji. Uvek sam srećan kada dobijemo dobre igrače. VAR je tu za fer-plej. Stvarno nisam video situaciju. Boaći je rekao da nije bio penal. Trebalo je da prekinemo akciju ranije... Lakše neće biti sigurno, imaju jake igrače, neprijatna su ekipa. Ali, mislim da smo mi dosta jači i da ćemo to dokazati u revanšu.", rekao je Marin posle meča.

Zvezda je u sredu uveče igrala 2:2 sa Jang Bojsom u prvoj utakmici baraža za Ligu šampiona.

Miloš Degenek je kazao da se nada prolasku u grupnu fazu.

"Teška utakmica, sa mnogo kvaliteta i sa njihove i sa naše strane. Moglo je da se igra. Hvala navijačima što su došli u velikom broju. Možemo da naučimo dosta o njihovoj igri, pred revanš. Nadam se da ćemo do Lige šampiona. Dao sam na sličan način gol kao što je Ben dao u Salcburgu. Tek je poluvreme, a u Beogradu će Bože zdravlja sve da gori i da prođemo dalje. Očekujem punu Marakanu, pa i na krov da se popnu navijači. Mislim da nije bilo VAR- da sudija ne bi svirao penal. Proslavio sam gol sa bratom i roditeljima, koji su bili na tribinama.", kazao je Degenek.

Revanš će se igrati u utorak u na stadionu "Rajko Mitić".

kurir.rs / A. Vukašinović

Kurir