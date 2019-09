RETKO IGRA ALI ČESTO ZABIJA! ISPLATILA SE SUMA: Zato je junak Partizana plaćen 1.600.000 evra

Patio je Sejduba Suma u Partizanu, a napatio se i Ivica Iliev čekajući Gvinejca da dokaže zašto su 1.600.000 evra dali za njegov prelazak iz Slovana Bratislave.



Obojici je bilo potrebno dati vremena, ali oko Partizana i u samom klubu često nestrpljenje i pritisak izazovu seču, pa je Suma prošlog leta morao u dobrovoljni egzil u Izrael, a sportski direktor da se nešto kasnije povuče sa funkcije. Sada je Suma proradio i posle gola Zvezdi u derbiju znao je kome treba prvo da zahvali.



- Naravno, drago mi je što mi je zahvalio na podršci i što sam uvek verovao da je on pravi igrač za Partizan - priča Iliev za Kurir i dodaje:



- Ako pogledate njegov učinak i u prvoj godini, videćete da je Suma bio veoma bitan u nekoliko važnih mečeva za našu ekipu. Ove sezone već je postigao pet golova i biće ih još, siguran sam.



Objašnjenje za loše mišljenje većine o Suminom početku u Humskoj nije jednostavno dati:



- Dočekan je na nož zbog obeštećenja koje smo platili, a na sve to, u problem su ga dovodile taktičke zamisli naših trenera. Mnogo puta sam ga gledao dok ga nismo doveli, ali na kraju je došao na svoje zahvaljujući čoveku koji je bio veliki igrač i sada pokazuje da će biti veliki trener - Savo Milošević. Nije ovo ništa, tek je počelo, još će se mnogo radovati naši navijači pobedama ove ekipe Partizana.



Vučelić obećao Ilievu

NOSIĆU TE NA LEĐIMA AKO SUMA PRORADI



Predsednik kluba Milorad Vučelić priznao je da će zbog Suminog povratka među žive morati da nosi na leđima Ivicu Ilieva, jer i sam nije verovao da će Gvinejac jednom postati odlučujući faktor u ekipi.



- Jeste, to sam rekao i očigledno da ću morati to da uradim. Ilieva su stalno napadali i stalno je stradao, zbog Sume najviše. Eto, ja sam bio uveren da je Iliev u pravu... pravda je spora, ali dostižna. Sad mi je ostalo samo da se fizički pripremam za to, ali znam da Ivica neće na tome insistirati. Eto, i ovo je neka kompenzacija Ilievu, koji je uložio mnogo truda u stvaranje ovog tima i dovođenje Sume - rekao je Vučelić.

FUDBALER ZA VELIKE MEČEVE

Olimpijakos - Partizan 2:2

gol za 1:1 u 33. minutu

Videoton - Partizan 0:4

gol za 0:2 u 24. minutu

Rudar - Partizan 0:3

gol za 0:2 u 55. minutu

Partizan - C. zvezda 1:1

gol u 61. minutu iz penala za 1:0

Partizan - Malatija 3:1

gol u 90. minutu iz penala za 3:1

Partizan - Molde 2:1

gol za 1:1 u 45. minutu

Partizan - C.zvezda 2:0

gol za 1:0 u 82. minutu

(Kurir.rs / Dejan Petković / Foto:@starsport, Dragana Udovičić)

