BOLESNE OBJAVE NA FEJSBUKU! MORBIDNO: Sahranjuju živog Sinišu!

Sa svih strana sveta Siniša Mihajlović dobija veliku podršku da pobedi u bici s leukemijom! Međutim, uvek ima onih koji zarad medijske pažnje ili zbog svog poremećenog uma pišu boleštine po društvenim mrežama.



Tako se na jednoj Fejsbuk stranici koja broji 45.000 pratilaca našlo nekoliko krajnje morbidnih poruka!



- Da li dolazi Mihajlović na meč protiv Rome ili će opet na zračenje? Zašto su Bolonja - Spal igrali u petak, je l’ su se to plašili da Siniša ne umre do nedelje ili je možda morao za vikend na hemoterapiju? Mihajlović je u grupi trenera koji neće izgurati na klupi do kraja prvenstva. Gol Remzija, RIP Siniša.



Te gadosti izazvale su pravi revolt među navijačima Bolonje, koji su prijavili ovu stranici administratorima Fejsbuka, pa je stranica obrisana. Međutim, pravni tim Bolonje ne želi da se na tome završi. Policiji je prijavljen slučaj kako bi se identifikovali odgovorni za ovaj skandal.

Tako će ovaj izliv mržnje završiti na sudu, a počinioce čekaju kazne za vređanje Siniše Mihajlovića i bolesne želje koju su mu uputili. Inače, pre Mihajlovića na ovoj stranici vređani su Davide Astori i Gaetano Širea, nekadašnji fudbaleri koji su prerano napustili ovaj svet.



