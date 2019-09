SIPALI IM SO NA RANU: Na carini prijavili samo tri osvojena boda!

Napoli je doživeo težak poraz na svom terenu, dželat je ovog puta bio Kaljari koji je zahvaljući golu Kastra u samoj završnici odneo tri boda na Sardiniju.



Ovo je ujedno bila treća pobeda Kaljarija zaredom te se tim koji vodi Rolando Maran nalazi u top pet Serije A.

Ipak apsolutni hit je vlasnik Kaljarija Tomazo Điulini.

Prvo je napravio sjajan tim sa vrlo malo uloženog novca,a zatim pokazao da itekako ima smisla za humor.

Jučerašnju pobedu je između ostalog i "proslavio" ovom slikom sa carinske kontrole, gde pri odlasku iz Napulja nije imao ništa da prijavi sem osvojenih tri boda.

Nothing to declare... except for the 3 points we took in Naples 😂💪❤💙 pic.twitter.com/r8ri6YH7wJ