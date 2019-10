PORTUGALAC PROTIV LUKSEMBURGA POSTIGAO 699. GOL: Kralj juri kotu 700!

Kristijano Ronaldo ruši sve rekorde! Možda će statistika i u Kirgistanu prepoznati nekog neverovatnog strelca sa preko 500 postignutih golova, ali će se teško u razvijenom fudbalskom svetu pronaći neko poput Portugalca, koji je igrajući za nacionalni tim, Sporting, Mančester junajted, Real Madrid i Juventus tačno 699 puta zatresao mrežu protivnika!



Što se tiče golova za reprezentaciju, Ronaldo je i dalje na svetskoj večnoj listi na drugom mestu. Prvi je Iranac Ali Dai sa čak 109 golova za reprezentaciju Irana, Ronaldo je drugi sa 94 pogotka, a treći je Ferenc Puškaš sa 84. Dakle, Ronaldo ima šansu da obori još jedan rekord, ali za to mu treba još najmanje 16 golova u dresu Portugala.



Rođeni lider

Igrao je u najjačim klubovima, u najzahtevnijim takmičenjima i nikad nije imao problema s privikavanjem. Nikad se nije bavio izgovorima, već je odmah postajao lider i glavni razlog što su trofeji dolazili na Old Traford, Santjago Bernabeu i stadion Juventusa.



Svoj golgeterski niz počeo je 7. oktobra 2002. godine kao 17-godišnjak u Sportingu. Bio je tada već dva meseca član profesionalnog pogona lisabonskog kluba i iza sebe je nosio eliminaciju iz Kupa UEFA od Partizana, ali ga je rumunski stručnjak Laslo Belenji forsirao i sačekao da protiv Moreirensea zabeleži svoj prvenac.



Genetika



Od te noći kada se dva puta upisao u strelce postigao je još 697 golova, a poslednji protiv Luksemburga u petak uveče baš na lisabonskom stadionu „Žoze Alvalade“, odakle je krenula istorija da se piše pre 17 godina.



- Genetski i psihološki, on je sportista za ispitivanje. On razmišlja jedino o pobedama, rušenju rekorda, postizanju golova i uvek od sebe traži više i više. On je fenomen - rekao je Žoze Murinjo.

Za ovaj fudbalski podvig bilo mu je potrebno da odigra 974 utakmice na kojima je 459 puta bio golgeter, dok je na 515 mečeva ostao bez gola. Ukupno ga je treniralo 13 stručnjaka, a golove je davao u proseku na svakih 112 minuta.



Više puta je pogađao u drugom poluvremenu, i to u periodu od 75. do 90. minuta. Najmanje golova dao je u prvih 20 minuta utakmice.

Lista strelaca svih vremena

Jozef Bican (Austrija)

850 golova

Pele (Brazil) 779

Romario (Brazil) 748

Puškaš (Mađarska) 709

Gerd Miler (Nemačka) 701

Ronaldo (Portugal) 699

- - -

Mesi (Argentina) 668

Lista strelaca u

reprezentacijama

Ali Dai (Iran)109

Ronaldo (Portugal) 94

Ferenc Puškaš

(Mađarska, Španija) 84

Kunišige Kamamoto

(Japan) 80

Godfri Čitalu (Zambija) 79

Husein Saed (Irak)78

Pele (Brazil)77

Svi Ronaldovi golovi

Sporting 5 golova, 31 meč

Mančester junajted 118/292

Real Madrid4 51/4.438

Juventus 32/51

Portugal 94/150

*Prema podacima španske Marke, Ronaldo je već postigao 700 golova. Nije jasno koji je gol sporan

