IZNENADIĆE VAS PEPOV ODGOVOR: Gvardiola otkrio kog fudbalera bi poveo u rat! Evo kome bi trener Mančester sitija poverio svoj život (FOTO)

Međutim, da može da bira samo jednog igrača koga bi poveo u rat, španski stručnjak nije imao dilemu.

Gvardiola ne bi izabrao nijednog iz reda najboljih fudbalera poput Mesija, Ćavija, Inijeste, Levandovskog, Aguera i sličnih, već pravog ratnika.

"Da moram u rat, sa sobom bi poveo Artura Vidala", jasan je Gvardiola.

⚽ Guardiola no se olvida de Arturo Vidal: "Si fuera a la guerra, definitivamente lo llevaría conmigo" https://t.co/dqXIBCsG6W pic.twitter.com/kyn9fQpSmm — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) October 31, 2019

Njih dvojica su sarađivali u Bajernu, a Čileanac sada nosi dres Barselone.

"Rado se sećam vremena dok smo bili u Bajernu. Udarite ga u grudi, a a ko treba, on će vam podmetnuti i lice! Upravo nam je to davao u Bajernu, jer nam je baš to nedostajalo", pojasnio je Gvardiola.

Inače, slične priče o Vidali pričali su i Antonio Konte i Đanluiđi Bufon.

