ZNA KAKO PROTIV SVOJIH Nikolić: U derbi bez respekta, imamo čemu da se nadamo!

Fudbaler Vojvodine Nemanja Nikolić rekao je danas da ne vidi nijedan razlog zbog kojeg bi novosadski klub u predstojeći derbi protiv Partizana ušao sa nekom bojazni ili prevelikim respektom.

"Mislim da će biti vidjena jedna dobra utakmica za gledaoce, ali vrlo teška za nas igrače. Partizan jeste u krizi u našoj ligi, ali u Evropi igra na zavidnom nivou. Da li je u pitanju motiv kod igrača ili nešto drugo, ne znam, ali znam da Partizan čini skup odličnih pojedinaca i da je to jedan jako kvalitetan tim", rekao je Nikolić, koji je u Vojvodinu došao na pozajmicu upravo iz Partizana.

U derbiju 15. kola Super lige Srbije, fudbaleri Vojvodine sutra gostuju ekipi Partizana u Beogradu.

"S druge strane, mi smo ispred njih na tabeli, što mislim da smo i zaslužili na osnovu dosadašnjih igara i rezultata. Svakako da i u subotu imamo čemu da se nadamo i ne vidim nijedan jedini razlog zašto bismo sa nekom bojazni ili prevelikim respektom ušli u taj meč. Partizan poštujemo kao klub, ali isto tako i Vojvodina ima svoju tradiciju i predstavlja veliki klub u srpskom fudbalu", rekao je Nikolić.

Iako je dobro upoznat sa kvalitetima Partizana, Nikolić veruje da njegova ekipa može da ostvari dobar rezultat u Beogradu. Za razliku od Partizana, kako je naveo, prednost Vojvodine je u tome što od početka sezone igra standardno dobro i drži isti nivo rezultata.

"Doduše, imali smo i mi odredjenih padova, za koje smatram da su se dogodili prevashodno zbog zamora igrača. Uostalom, i trener je svestan da ekipa nije prošla pripreme onako kako on to praktikuje i stoga smatram da smo iz ovakvog stanja za sada izvukli maksimum. U svakom slučaju, nadam se dobrom derbiju i mislim da su šanse za pobedu podjednake, a za nas bi, iskreno, i bod bio zadovoljavajući rezultat", dodao je Nikolić.

On se ekipi Vojvodine pridružio pred kraj letnjeg prelaznog roka, a u Vojvodini je do sada postigao tri gola i ostvario dve asistencije.

"Prezadovoljan sam svojim boravkom u Novom Sadu i načinom na koji su me prihvatili trener, saigrači, članovi uprave i svi ljudi iz kluba. To me čini srećnim i daje mi samopouzdanje, te se nadam da ću to u narednim utakmicama opravdati sa još više golova u protivničkim mrežama. Uopšte se ne osećam kao da sam ovde na pozajmici, već bukvalno kao da igram za Vojvodinu dugi niz godina", rekao je Nikolić.

Meč izmedju Partizana i Vojvodine igra se sutra od 14.00.

Kurir sport / Beta

