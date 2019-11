MARKO MARIN PRED TOTENHEM: Svi znamo koliko im Kejn znači, ali Moura ih je ipak odveo u finale LŠ!

- Znamo svi koliko Kejn znači ekipi Totenhema, međutim Moura je prošle godinu uradio neverovatnu stvar, uveo je ekipu u finale Lige šampiona. Kejn je fenomenalan fudbaler, ali i ostali igrači Totenhema su izuzetno kvalitetni. Nikada nije lepo čuti da se igrač povredio, ali nisam siguran koliko je to loša vest za nas. Ekipa kao što je Totenhem na svakoj pozicija ima kvalitetnu zamenu. Verujem da će utakmica na Marakani biti dosta drugačija u odnosu na duel koji smo igrali pre dve nedelje. Nadam se dobroj igri i pobedi – rekao je Marin.

Podsetio se kapiten crveno-belih prošlogodišnje utakmice protiv Liverpula, koja se takođe igrala 6. novembra.

- Svaka utakmica je drugačija. Dosta toga se poklopilo i podseća na prošlogodišnju situaciju kada smo pobedili Liverpul. Bilo bi fenomenalno kada bismo ponovili rezultat od prošle godine, međutim očekuje nas teških devedeset minuta. Totenhem se vratio u formu, imaju ogroman kvalitet što se pokazalo u prvoj utakmici, ali kao što sam rekao očekujem skroz drugačiji meč. Igramo kod kuće, pred našim navijačima, moramo to da iskoristimo. Pozicija u grupi će dosta biti jasnija nakon sutrašnjeg meča. Na nama je da pružimo kvalitetnu igru i ostvarimo povoljan rezultat – poručio je kapiten Crvene zvezde.



Prisetio se Zvezdin mađioničar utakmice koju je igrao pre devet godina protiv prošlosezonskog vicešampiona Evrope.

- Bilo bi jako lepo kada bih ponovo postigao gol protiv Totenhema. Prethodni put kada se to desilo igrao sam za Verder, bile su u pitanju kvalifikacije za Ligu šampiona. Prošlo je dosta vremena od tad, trenutno sam igrač Crvene zvezde, čiji sam navijač od rođenja. Sigurno da bi mi značilo da postigem gol, međutim ako to bude i neko od mojih saigrača biću veoma srećan. Ceo tim je pozitivan, analizirali smo meč protiv Totenhema, uvideli smo greške iz prethodnog duela i spremni dočekujemo utakmicu. Pružićemo svoj maksimum i nadamo se da će to biti dovoljno za pobedu – rekao je Marko Marin.

Osvrnuo se vezista crveno-belih i na izdanje Totenhema u Premijer ligi protiv Evertona.

- Ispratili smo njihovu utakmicu u Premijer ligi, odigrali su nerešeno protiv ekipe Evertona. Međutim to ne sme da bude razlog našeg opuštanja. Očekuje nas analiza te utakmice sa stručnim štabom. Sona poznajem iz nemačkog prvenstva, izuzetni je pozitivan momak. Sigurno da mu nije lako, veoma je teško podneo povredu koju je nenamerno prouzrokovao. Međutim mi moramo da budemo fokusirani na našu igru i pokušamo da ostvarimo dobar rezultat– zaključio je kapiten Marko Marin.

Kurir sport

Kurir