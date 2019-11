ZATO JE I POSEBAN! Fudbaler Mančestera Lindelof priznao: Nedostaje mi Murinjo, njega moraš da slušaš...

Defanzivni fudbaler Mančester Junajteda Viktor Lindelof otkrio je da mu nedostaje Žoze Murinjo na Old Trafordu.

Murinjo je pre 11 meseci dobio otkaz u Junajtedu zbog loših rezultata, kada ga je zamenio sadašnji menadžer Ole Gunar Solskjer.

"Žoze je, posle svega, i dalje jedan od najboljih trenera na svetu. Zato mislim da bi trebalo da vodi jedan od klubova. Nedostaje mi u fudbalu", rekao je Lindelof za švedski "Aftonbladet".

Zvanično najbolji fudbaler Švedske, čak ispred Zlatana Ibrahimovića, izneo je niz hvalospeva na račun Murinja.

"On je sjajan trener i osoba, dugujem mu mnogo. Dao mi je šansu u Junajtedu i uveo me u sve. Imam veliko poštovanje prema njemu i cenim sve što je uradio za mene, od prigovora do zagrljaja. Čak iako se nisam slagao sa nekim stvarima. Osvojio je mnogo toga, kada priča onda moraš da slušaš", naveo je Lindelof.

Upravo je Portugalac insistirao je dovođenju Lindelefa iz Benfike u leto 2017. godine, kada je engleski velikan za transfer izdvojio 40 miliona evra.

Iako je imao mnogo problema sa adaptacijom na početku, ove sezone jedan je od ključnih igrača "crvenih đavola" i čini dobar štoperski tandem sa Harijem Megvajerom.

