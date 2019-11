SVAKI IGRAČ NAM JE POTREBAN: Zidan traži od navijača da ne zvižde Bejlu! (FOTO)

Bejla su kritikovali u Španiji, pošto je posle utakmice sa Madjarskom pre nekoliko dana proslavio pobedu držeći zastavu Velsa, na kojoj je pisalo: "Vels. Golf. Madrid. Tim redom". Bejla kritikuju navijači i deo medija, pošto smatraju da mu je važniji golf od igranja za klub.

"Mnogo je buke oko Bejla, on želi da bude ovde i radi najbolje što može, zbog toga ne želimo mnogo da pričamo o tome. On je u grupi i želi dobro da igra, kao i svi drugi. Nadam se da se ovo neće nastaviti tokom sezone. Želimo da navijači budu uz nas od početka do kraja utakmice, ali to ne možemo da kontrolišemo", rekao je Zidan, preneli su britanski mediji.

Real je sinoć pobedio Real Sosijedad sa 3:1, a Bejl je ušao sa klupe, kada su mu zviždali navijači. To je prvi put posle sedam nedelja da je Velšanin u timu Reala. On je učestvovao u akciji kod trećeg gola.

"Nisam razgovarao sa njim o zvižducima, samo sam mu čestitao. Ne mogu da kažem da li je nepošteno ili ne. Svi mogu da kažu šta žele. Navijači imaju pravo da rade šta žele, ali od njih tražim da podrže sve igrače", naveo je trener Reala.

Igru Bejla aplauzom je pozdravio deo navijača.

"Navijači Real Madrida zviždali su i svojim najboljim igračima, a Bejl je dobro igrao kada je ušao. On samo mora da se koncentriše na naporan rad. Ne radi se o tome da li razumeš zašto zvižde, potrebni su nam navijači, ako i Garetu, kao i svakom drugom igraču. Ako se to dogodi, možemo da krenemo dalje. Želimo da mu navijači aplaudiraju, kao što su radili posle gola", rekao je Zidan.

