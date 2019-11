MARIN VELIKI OPTIMISTA PRED MEČ SA BAJERNOM: Idemo na pobedu, bez kalkulacija!

Zvezdin kapiten, ipak, veruje da će uz veliku pomoć sa tribina Bajern napustiti stadion “Rajko Mitić” nezadovoljan, pognute glave kao nekad i da će ova generacija uspeti da u drugom učešću u Ligi šampiona napravi novi iskorak i plasira se u nokaut fazu jednog od dva takmičenja.

- Svi želimo dobar rezultat, pobedu. I mi igrači, jer znamo kakvu šansu imamo, i navijači koji će očekujem ispuniti tribine do poslednjeg mesta i podržati nas kako to uvek čine u ovako značajnim utakmicama. Igraćemo na pobedu, bez kalkulacija jer nam bod ništa ne znači. Bićemo agresivni, kompaktni, znamo da smo mnogo bolji kod kuće nego na strani i probaćemo to da iskoristimo – zračio je optimizmom Marin.

Činjenica da su Bavarci već obezbedili plasman u prolećni deo takmičenja Lige šampiona ništa ne menja u pripremi meča našeg tima.

- Znate nemački mentalitet, nikad ne igraju 50 ili 70 odsto. Imaju 20 top igrača, trener Flik je veoma kvalitetan i po meni je zaslužio ovu šansu, pobedio je Dortmund 4:0 u derbiju, u tri meča ima sjajan učinak uz gol razliku 10:0. Znam ga i stručno i privatno dobro, izvešće postavu koja će u Beogradu igrati na pobedu, a na nama je da iskoristimo svaku šansu koja nam se bude ukazala. Protiv Totenhema smo propuštali velike prilike na 0:0, pa na 1:0 i izgubili meč. Naša jedina mogućnost je da u meču sa Bajernom tako kolosalne prilike ne propuštamo.

Liverpul je prošle godine izgubio u Beogradu pa osvojio Ligu šampiona. Ni Bavarci ne bi imali ništa protiv da im se taj scenario ponovi.

- Njima suštinski poraz ne bi značio mnogo, a sumnjam da tako razmišlja i trener Flik. Dobro ga poznajem, neće kalkulisati u Beogradu, želim mu najveće uspehe, ali ne i sutra na Marakani. Dobro smo se spremili za utakmicu, probaćemo da iskoristimo ono što je stručni štab zapazio i zaista imam dobar predosećaj. Posle mečeva sa Totenhemom, protiv Bajerna nemamo šta da izgubimo, želimo da prikažemo najbolju igru jer samo tako možemo do pozitivnog rezultata. Znamo našu snagu kod kuće, moramo to da iskoristimo jer vidimo šansu da ostanemo u Evropi i na proleće, što nam je cilj. Igra i rezultat kroje atmosferu i na tribinama.

- Navijači znaju šta je Bajern i kakvu mi šansu imamo sutra da rešimo pitanje evropskog proleća. Očekujem da stadion bude pun, da nam navijači svojom pozitivnom energijom daju snagu. Bez navijača, realno, ne pitamo se mnogo u okršajima sa ovakvim velikanima kao što je Bajern – jasan je kapiten našeg kluba.

