BRITANSKI JUTJUBER O BLAMAŽI ZVEZDE NA MARAKANI: To počinje od nekih drugih stvari i PRESKUPIH KARATA (KURIR TV)

Veliki navijač Zvezde i Liverpula prokomentarisao je surov poraz crveno-belih od Bajerna.

"Očekivano nažalost. Nije bilo te borbe, te energije od prošle godine kada se dobio Liverpul i kada je protiv Napolija bio iks, karte su bile preskupe, osećalo se da to nije bilo to. Mislim da se to prenelo na igrače. Idemo dalje biće bolje možda u budućnosti.

Savo Milošević je u analizi meča Zvezde i Bajerna naglasio da je energija igrača bila na niskom nivou. Sa tom konstatacijom se složio i Vujanić.

"Kada se uđe na stadion, tih prvih pet minuta se odmah zna kako će da bude. Svaka borba u duelu je bila izgubljena, baš nekako mekano. Drugačije nego prošle godine. Jeste da se ekipa promenila, ali je nešto falilo. Naravno da je Bajern-Bajern, stvarno ekipa snova, i Totenhem je isto super ekipa, ali nešto tu nije cimalo. Mislim da to počinje od nekih drugih stvari, i karata... Druga je neka priča, nažalost", zaključio je Vujanić koji je prokomentarisao i predstojeći duel Partizana i AZ Alkmara u Hagu.

"Pratim sve srpske klubove. Nadam se pobedi Partizana, bilo bi dobro za koeficijent. Ja mislim da može iks da bude. Partizan je kreativniji, imaju igrače. Sviđaju mi se Sadik i Suma", rekao je britanski jutjuber.

