MILAN GAJIĆ O Borovu selu i Mihi, Vuletu Jovanoviću i kartingu, Živojinu Mišiću i Dušanovom zakoniku!

Borovo selo do sada je bilo sinonim za jednog zvezdaša, velikog Sinišu Mihajlovića. Od prošle zime Crvena zvezda je jača za još jednog momka rođenog u ovom mestu pored Vukovara - Milana Gajića.

Kao beba od 11 meseci Milan Gajić je sa porodicom morao da izbegne u Srbiju. Nastanili su se u Pančevu, gde i počinje njegova fudbalska karijera. Preko OFK Beograda i francuskog Bordoa stigao je u Crvenu zvezdu.

Milan Gajić razgovor za Kurir na pripremama u Beleku počinje pričom o Siniši Mihajloviću i otkriva nam dosta zanimljivosti:

- Moja majka je išla u osnovnu školu sa Sinišom. Poznavala ga je je. Dok sam još bio dečak pričala mi je o njemu, o tome čega se sve odricao da bi postao vrhunski fudbaler i profesionalac. Sad, sve ovo kroz šta prolazi... (uzdah) Verujem da mu je mnogo teško, njemu najteže. Svima nama koji ga volimo sve to teško pada i želimo mu da pobedi još jednom. Miha je jedan veliki borac i ne sumnjam da će se izboriti sa tim, odnosno da će to biti samo jedna stranica u njegovom životu iz koje će izaći kao pobednik. Voleo bih da ga upoznam i popričam sa njim, dobijem savet.

1 / 6 Foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Milan Gajić je atipičan fudbaler, ima razne sfere interesovanja. Završio je gimnaziju u Pančevu, opšti smer, voli da čita knjige.

- Uvek me je interesovala naša istorija, pa sam ranije čitao dosta knjiga o Prvom i Drugom svetskom ratu. Posebno je na mene utisak ostavio vojvoda Živojin Mišić. Njegov život i ceo period rata. Imam majicu sa njegovim sloganom "Jedan koji hoće, uvek je jači od dvojice koji moraju". To je neki slogan koji nosim uvek sa sobom. Generalno volim da čitam, ne samo istorijske knjige. Poslednje što sam čitao je knjiga od Neleta Karajlića "Solunska 28". Ovde na pripreme sam poneo nekoliko knjiga, jedna od njih je Dušanov zakonik.

Milana Gajića i nekadašnjeg Zvezdinog omladinca Vukašina Jovanovića veže jako višegodišnje prijateljstvo. Veruje da bi putevi mogli da im se ukrste ponovo, ovaj put u Crvenoj zvezdi.

1 / 2 Foto: Instagram

- Nije da se nije povela tema o tome. (smeh) Znamo se dugo, još otkada smo bili klinci. Odlično se razumemo i prijateljstvo smo proširili u Bordou. Nadam se da ćemo jednog dana opet biti saigrači, možda baš u Zvezdi. Zašto da ne!?

Potpuno neplanirano prošlog leta nije se našao na spisku igrača licenciranih za Ligu šampiona.

- Bio sam razočaran, lagao bih kad bi rekao da je bilo lako, ali sam prihvatio profesionalno, nastavio da radim i da čekam šansu i probam da je iskoristim na svakoj utakmici koju sam dobijao.

Milan Gajić je stigao u Crvenu zvezdu iz Bordoa sa pedigreom desnog beka koji bi trebalo u skorije vreme da bude starter u A reprezentaciji. Međutim, to se nije desilo. Čak je seljen i na desnog beka.

- Verujem da je klubu i dalje cilj da ja budem desni bek. To je i moja vizija za budućnost, ali to dolazi iz kontinuiteta dobrih igara u Zvezdi, inače igara kojih mi je kod bivšeg šefa struke falilo. Cilj mi je da se ustalim na terenu. Put do toga je trnovit, stvari u životu moraju da se poklope. I kad nekad mislite da ste blizu, ne mora da se ostvari. Naravno, reprezentacija je krajnji cilj. Vidim se i tamo na poziciji desnog beka - zaključio je Milan Gajić.

Prijateljstvo i na stazi Vule je "sejfti kar" Milan Gajić nam otkriva da je sa Vuletom Jovanovićem zajedno vozio karting i da su se trkali na pravoj stazi. - Jeste, bilo je to u Bordou. A, njega smo zvali "sejfti kar". (smeh) Toliko je bio dobar. Stvarno smo vozili moćne mašine, trkali smo se, a Vule je uvek kasnio. Nije bio zadovoljan i tako je dobio nadimak "sejfti kar" - objasnio je Milan Gajić.

Trener je definitivno Mister Milan Gajić otkrio je kako i zašto fudbaleri Crvene zvezde Dejana Stankovića oslovljavaju sa "mister": - Trenera zovemo Mister! Tako je od početka. Spontano je krenulo i ostalo.

Kurir sport / A.R.

