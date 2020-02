LEGENDA SRPSKOG FUDBALA ODRŽALA NOVI ČAS: Jednom majstor uvek majstor!

Ni godine mu ne mogu ništa! Ko zna - zna! Dragan Džajić (73) bio je i ostao majstor fudbala. Legenda Crvene zvezde nalazi se na pripremama u Turskoj sa mladim igračima, a tokom jutra demonstrirao je svoje fudbalsko umeće, na opšte oduševljenje prisutnih.

foto: Nikola Antić

Dragan Džajić ni u osmoj deceniji života ne može da odoli svojoj najvećoj ljubavi - fudbalu. A lopta ga i dalje sluša. Njegov dodir je i dalje mek, pun osećaja, lopta se prosto lepi za njegovu levicu. Žonglirao je čuveni Džaja, rolao loptu, zalomio nekoliko puta, onako šmekerski... Kao nekada kada je lomio kičmu Betiju Fogtsu ili Hoseu Antoniju Kamaču i dizao publiku na noge svojim neverovatnim driblinzima. A mladi igrači u neverici su gledali šta sve ume s loptom. I to u poznim godinama.

foto: Nikola Antić

Reporter Kurira posle treninga upitao je Dragana Džajića za ono što je radio na treningu. Nije želeo da se hvali, samo je skromno, nasmejavši se na našu konstataciju „jednom majstor, uvek majstor“, kazao:

- Ha... I dalje me mami lopta. Volim je, a i ona mene. Još me sluša. Povuče me kad je vidim. Ne mogu da joj odolim.

foto: Nikola Antić

Legendarni Dragan Džajić tokom priprema u Beleku nadomak Antalije nije propustio nijedan jutarnji i večernji trening. Uvek je tu uz trenera i fudbalere Crvene zvezde. Kao neka zaštitnička senka nadvio se nad Dejanom Stankovićem, svestan da je mladi stručnjak na početku novog životnog poglavlja i da mu je njegova pomoć više nego dobrodošla.

foto: Nikola Antić

BIO I OSTAO VELIČINA IKONA JUGOSLOVENSKOG I SRPSKOG FUDBALA Dragan Džajić, bez obzira na to što je igračka i ljudska veličina, drži se ovih godina po strani. Ne želi da se ističe. Skroman je, ali bili smo svedoci kako su ga posle utakmice sa skopskim Vardarom bukvalno opseli novinari iz Republike Srpske i Severne Makedonije. Mirno i staloženo odgovarao je na njihova pitanja, pokazujući kako jedan bivši fudbaler i funkcioner treba da se ponaša. Bio je i ostao Dragan Džajić, ikona srpskog i jugoslovenskog fudbala.

PODRŠKA TRENERU DEKI, SAMO NAPRED Svestan je Dragan Džajić da je Dejan Stanković pod velikim pritiskom javnosti, pa zato i nije želeo da komentariše njegov rad. - Stanković radi sa velikim entuzijazmom i želi da uspe, želi da podigne Zvezdu i napravi dobre rezultate. Jedino što mogu sada jeste to da mu poželim da ekipa sa njim napreduje. S obzirom na njegove sposobnosti i igračko iskustvo, a imao je i od koga da uči, trenirali su ga najbolji evropski treneri, verujem da će uspeti - poručio je Džaja.

foto: Nikola Antić

Kurir.rs, Foto:

Kurir