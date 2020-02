KLOP I IGRAČI UZELI SLOBODAN DAN: Liverpul sa omladincima napada Šruzberi

Klop je odlučio da fudbalerima Liverpula omogući polusezonsku pauzu koje nema u Engleskoj i zbog toga neće biti njega i prvotimaca Redsa na susretu ovog tima i engleskog trećeligaša.

Na teren će iz tog razloga ekipa do 23 godine, a mlade fudbalere Liverpula sa klupe će predvoditi trener U-23 ekipe Nil Kričli.

Klub je za ovu priliku prodao svih 50.000 ulaznica a Kričli je rekao da očekuje kontakt s Klopom tokom utakmice, ali samo ukoliko Nemac oseti tu potrebu. "Jirgen je poslao poruku na poluvremenu protiv Vile i ona je bila zaista izvanredna u tom trenutku. Kada smo izlazli s terena milsili smo: 'Igrali smo odlično, ali gubimo 4:0'. To je stvorilo određenu dozu sumnje kod nas i nismo znali da li treba nešto da menjamo. Ali, kada dobijete poruku od menadžera koja glasi: 'Ne menjajte ništa, nastavite s tim što radite, bili ste odlični', to onda otklanja sve sumnje i možete preneti poruku igračima. Svima nam je to pomoglo u tom trenutku. Nisam imao telefon pored sebe, ali poruka je došla od stručnog štaba. Ta opcija je dostupna i sutra, ali to je do menadžera", rekao je on.

Kurir sport

Kurir