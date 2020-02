SUAREZ IZREKAO REČENICU KOJU NIJEDAN NAVIJAČ BARSE NE ŽELI DA ČUJE: Klub ove sezone neće osvojiti ništa

Bez panike, nije to povređeni urugvajski centarfor, već legenda Barselone i milanskog Intera, istoimeni španski ofanzivac koji je za klub igrao od 1955. do 1961. nakon čega je i otišao na San Siro.

On je i danas, iako ima 84 godine vrlo agilan u fudbalskom svetu. Radi kao skaut, Intera u kojem je kao igrač osvojio tri naslova talijanskog i dva evropskog prvaka. Nekadašnji osvajač Zlatne lopte 1960. godine Barsa nema - ni glave, ni repa. - Ne samo to. Nema ni srca, agresivnosti. Postoji samo individualni kvalitet nekih igrača duboko skriven. Moram to reći jer imam puno osećaja prema tom klubu. Barselona ove sezone neće osvojiti baš ništa. Osim ako se nešto radikalno ne promeni -iskren je bio Suarez. Kurir sport

