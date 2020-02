UŽIVO, VIDEO! STARTUJU BORBE ZA ČETVRTFINALE (21.00), Tuhel i Liverpul se vraćaju na mesto uspeha!

TOK MEČEVA:

Atletiko Madrid - Liveprul - 0:0

Dortmund - PSŽ - 0:0

Rasplet u Ligi šampiona kreće od večeras prvim utakmicama osmine finala (21.00, Arena sport), a pred duel na madridskom Metropolitenu fudbaler Atletika Saul poručuje svojim rivalima iz tima Liverpula:

"Od uspomena se ne živi u fudbalu. Ono što je bilo juče danas nije za upotrebu" - rekla je uzdanica Dijega Simeonea.

Ove reči 25-godišnjeg veznog igrača odnose se i na lošu formu njegove ekipe u poslednjih mesec dana.

"Bili smo u dobrom ritmu pre Božića, da bismo posle toga pali. Navijači su hteli da nas linčuju. Zviždali su Simeoneu, kao i najvažnijim igračima. Ako pobedimo dve-tri utakmice, sve će se okrenuti. Znamo kako možemo da ranimo Liverpul, koje su njihove dobre, a koje loše osobine. Uvek smo išli najjače na najbolje. Biće neverovatna atmosfera" - rekao je Saul.

Jirgen Klop zna da će najveća opasnost pretiti od Žoaoa Feniksa, ali kod redsa postoji lek i za mladog Portugalca.

"On je kombinacija mnogo toga lepog. Neki od mojih saradnika, Pep Lijenders i Vitor Matoš, radili su s njim kada je kao dete igrao za Porto, tako da ću od njih tražiti savet" - poručio je trener Liverpula.

U drugom meču večeri Dortmund na svom terenu dočekuje ekipu PSŽ-a.

Parižani silno žele da konačno posle silnih ulaganja naprave nešto značajno u Evropi, a u centre pažnje biće njihov trener Tomas Tuhel, bivši trener "milionera" iz Dortmunda".

On će u utorak uveče imati pomešane emocije, progoniće ga lepa sećanja i ružan prekid saradnje sa ovim klubom. Nije uobičajeno da dobijete otkaz nakon trofeja, ali se sadašnjem treneru francuskog šampiona baš to desilo u Borusiji. Tri dana nakon što je osvojio kup Nemačke, prvi trofej u pet godina, on je otišao iz Dortmunda, zbog razloga koji nisu ni danas razjašnjeni. Spekulišese da se Tuhel se žestoko pobunio zbog prodaje Humelsa Bajernu, Mihtarijana Junajtedu, ali i prodaje Gundogana Sitiju, smatrao je da je slomljena kičma timu koji je mogao da parira neprikosnovenom Bajernu u borbi za titulu.

Takođe nije bio za to da se Gece vrati iz Bajerna u klub jer je smatrao da će to poremetiti konekciju sa navijačima. Kap koja je prelila čašu bila je prodaja Dembelea Barseloni posle sezone u kojoj je Francuz eksplodirao, a navodna pojačanja koja su predložena nisu bila na nivou navedenih igrača i samo su ubrzala raskid. Vreme je pokazalo da je Tuhel bio u pravu, Dortmund više nije tako ubitačan kao pre par sezona.

Nemac je završio u PSŽ, sada će se suočiti sa svojom prošlošću.

Kurir sport

Kurir