OVO JE DEVOJKA TRENUTNO NAJPOPULARNIJEG FUDBALERA U SRBIJI Ona uskoro dolazi u Surdulicu da poseti senzaciju iz RADNIKA

Mladi i perspektivni #Indonezija 🇮🇩 igrač Witan Sulaiman priključio se našem timu. Dobrodošao! 💪⚽️🔵 Young and perspective #Indonesia player joined our team. Welcome #witansulaiman . Pemain muda dan perspektif Indonesia bergabung dengan tim kami. Selamat datang @witansulaiman_ .

