ALEKSANDAR VESELINOVIĆ: Od ovih momaka u Čukaričkom, za nekoliko godina će biti 4-5 A reprezentativaca

U većem delu meča Brđani su igrali prema zamislima stručnog štaba, što je i donelo mnoštvo šansi i prednost od dva gola. Ipak, problema je bilo u finišu, ali za razliku od meča na Krovu tržnog centra Voždovac ovoga puta nije uspeo da se vrati posle 0:2.

- Najpre, kolegi Kokoviću i Voždovcu iskreno želim sve najbolje. Fudbalskom klubu zbog svega onoga što radi već dugi niz godina, kao i kolegi koji je na početku karijere, a ima jasnu ideju, veoma je posvećen svom poslu, što me izuzetno raduje – kazao je na početku izlaganja Aleksandar Veselinović, šef struke Čukaričkog.

Trener belo-crnih potom je pričao o svom timu, kao i utakmici protiv Voždovca, ekipe koju je Čukarički peti put uzastopno savladao na Banovom brdu, od toga četiri puta uzastopno sa 2:1.

- Najveće bravo ide našim fudbalerima, zaslužili su to odnosom, energijom, motivacijom, i rekao bih, u većini utakmice kvalitetom igre. Krenuli sa jasnom idejom kako želimo da igramo i kako da dođemo do dobrog rezultata. U prvom poluvremenu smo u potpunosti ispunili neke naše ciljeve, uspeli smo da implementiramo naše ideje na terenu. U drugom poluvremenu smo takođe veoma dobro počeli, 20-tak minuta kontrolisali situaciju, posle 2:0 koje smo imali na poluvremenu. To me je obradovalo, ali čini mi se da nam je iz prevelike želje i motivacije koncentracija popustila u završnici. Trebalo je da utakmicu privedemo mirnije kraju. Ali, to ništa ne menja u mom pogledu i zaslugama prema igračima – kazao je Veselinović, koji je potom dodao:

- Utakmicu protiv Voždovca smo već zaboravili, čeka nas za vikend dugo putovanje i veoma kvalitetan, težak protivnik, Mladost iz Lučana. Najbitnije je da se sad dobro odmorimo i pripremimo za narednu utakmicu.

Brđani su imali četiri poraza u nizu u Super ligi, ali Veselinović nije bio preterano zabrinut, što je ponovio i posle trijumfa nad Voždovcem.

- Čukarički apsolutno nije bio u krizi. Moramo da razumemo jednu stvar, sami sebe smo doveli u situaciju da nas ljudi gledaju drugim očima. Sve tri utakmice ovog prolećnog dela sezone počinjalo nam je sedam klinaca. Celu jesen smo izgurali, a sami smo krivi što smo tri, četiri kola pre kraja prvog dela sezone bili na drugom mestu. Sami sebi smo stvorili problem, ideja je bila da promovišemo mlade igrače i da budemo u plej-ofu. Ali, kad napravite seriju od tri meseca bez poraza, kad u deset mečeva ne primite gol, onda se situacija preokrene i više sami nećete da se rukovodite početnom tačkom. Tada sebi napravite problem, s obzirom da su ovo mladi igrači – istakao je Veselinović.

Šef struke Čukaričkog napomenuo je da od mladih igrača tek u budućnosti očekuje da zablistaju.

- Apelujem na javnost da nam pomogne, da tim momcima ne stavljaju veliko breme, iako je srpska liga razvojna liga. Siguran sam, posle četiri-pet godina da će od ovih momaka koji sada nastupaju u Čukaričkom biti četiri do pet „A“ reprezentativaca.

Osvrnuo se potom Veselinović na prethodne mečeve, u kojima je Čukarički doživeo poraze, ali se nije složio da je igra bila loša, osim u prvom prolećnom meču protiv Crvene zvezde na Banovom brdu.

- Dođu neke utakmice, kao na primer protiv Crvene zvezde, sa njima smo igrali dva puta u nizu. Prva prolećna je bila naša najlošija od kad radim sa ovom ekipom. Ali, i tada smo želeli da izađemo sa visokim presingom, da ih napadnemo, opredelenje je bilo takvo. Nismo to kvalitetno radili, Zvezda je zasluženo pobedila, ali nismo želeli ni jednog trenutka da se branimo. Potom smo svesno promenili sedam igrača u Nišu, odigrali smo veoma kvalitetno, iako to rezultat ne pokazuje. Ali, utakmica proitv Voždovca je u 60-65 minuta bila na visokom nivou. Sigurno nije došlo do opuštanja i samozadovoljstva. Jednostavno, pala je koncentracija, bila je prevelika želja, ali nismo uspeli da materijalizujemo još neku šansu. Primili smo gol u završnici, ušli malo u nervozu, ali smo pobedili.

U drugom poluvremenu, Endijae i Eze su dobili šansu sa klupe, ali je utisak da su mogli da odigraju i bolje protiv beogradskog rivala. Sa tim se složio i Veselinović, koji ipak nije imao mnogo šta da im zameri.

- Kad ulazite u utakmicu, treba da uhvatite ritam ekipe. Nekad se to ne desi, kao što je bilo slučaj sa momcima koji su ušli protiv Voždovca. To je izuzetak, koji ništa ne mora da znači za sledeću utakmicu. To su kvalitetni igrači, svakom se dešava da ne bude na određenom, optimalnom nivou. Ali, ekipa kao što kaže Ser Aleks Ferguson, kad osmorica igraju kvalitetno, to je dobar dokaz da će ekipa dobro izgledati na terenu. Veoma je teško očekivati da će svih 11 biti na optimalnom nivou u istom momentu. Ali zaista, želja i odnos su bili fantastični, mi sa strane smo osetili tu energiju, ponavljam još jednom, dugujemo veliku zahvalnost igračima – zaključio je Aleksandar Veselinović, šef struke četvrtoplasiranog tima Super lige Srbije.

Kurir sport

Kurir