KLOP NE SUMNJA U IGRAČE POSLE PORAZA OD VOTFORDA: To je besprekoran tim fudbalera!

Porazom od 0:3 na Vikaridž Roudu prekinut je niz od 44 utakmice bez poraza u prvenstvu i onemogućeno "crvenima" da postave novi rekord Premijer lige od 19 uzastopnih pobeda.

Ali, umesto da se ljuti na svoje igrače posle njihove najlošije igre u protekloj godini, Klop im je objasnio šta je pošlo po zlu, nakon što je po povratku kući u subotu ponovo pogledao utakmicu.

Klop je rekao da bi bio "idiot" ako bi sada počeo da sumnja u karakter igrača i izgubio poverenje u njih.

"Može da se desi da se naljutim na igrače, ali nisam se naljutio na njih tokom ovog susreta. Zdravorazumski gledano, ako odem na sastanak i vičem na njih kao da su izgubili poslednjih 10 utakmica u nizu zbog lošeg stava, to bi bilo veoma čudno. Ne interesuje me da se posle sastanka ja osećam bolje. Interesuje me da momci dobiju prave informacije i to može da bude sa više ili manje emocija", rekao je Klop preneo je danas Skaj.

"Ako je potrebno da analizirate, analizirate, a analize nemaju emociju. One su pregled činjenica i mi nismo bili dovoljno dobri. To je jednostavan odgovor", dodao je trener Liverpula.

Nakon dva poraza u tri utakmice, izgubivši i od Atletiko Madrida u Ligi šampiona, put u London za utakmicu FA kupa protiv Čelsija veoma je značajan za "crvene" koji pokušavaju da se vrate u formu koju su imali pre odlaska na polusezonsku pauzu. Igrači su saslušali poruku i Klop je uveren da su i oni spremni da, kako on voli da kaže: "Uzvrate udarac".

"Nije bilo aplauza. Nisu došli do mene i rekli 'To je bio odličan sastanak šefe' ", dodao je.

"Naravno da i oni žele da uzvrate udarac. To je besprekoran tim igrača. Situacija u kojoj se nalazimo je posebna. Ko može da nas posavetuje? Prošli smo kroz veoma dug period sa odličnim nastupima, senzacionalnim fudbalom, fenomenalnim golovima, velikim uspehom - do ovog trenutka. Nimalo ne sumnjam u karakter momaka i bio bih zaista idiot kada bih sumnjao. Da budem iskren, oni zaslužuju moje poverenje, moju veru i neće to izgubiti nakon jedne loše utakmice", rekao je Klop.

Utakmica Čelsija i Liverpula igra se večeras od 20.45 na Stamford Bridžu.

