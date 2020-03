PREDSEDNIK NICE IZNEO NEOBIČAN PREDLOG ZA FUDBAL U EVROPI: I on uopšte nije nezanimljiv

Trenutna dilema je da li nastaviti zamrznuta takmičenja ili ih proglasiti gotovim, pa od avgusta krenuti sa novom sezonim.

Međutim, River ima novi predlog, koji gleda tri godine u napred.

"Naravno da bismo svi voleli da se tekuća sezona završi u najkraćem roku. Ali šta ćemo ako to ne bude moguće? Pored ove sezone, hajde da vidimo šta nas sve čeka u tri naredne. Imamo Mundijal 2022. u Kataru od 21. novembra do 18. decembra. Moja je ideja da ako već to takmičenje ostane u tom terminu, da mu prilagodimo sve ostalo. Hajde da prvo uzmemo vremena koliko god nam je potrebno da bismo završili tekuću sezonu. Neka to bude do oktobra ili novembra. Novu sezonu bismo onda počeli u februaru. Imali bismo pauzu u junu, zbog Evropskog prvenstva i onda bismo nastavili, takođe do oktobra. Isto bismo učinili i u 2022. godini, imali bismo kratki predah u avgustu i onda bismo mirno odigrali Svetsko prvenstvo", više je nego zanimljiv predlog Žan Pjera Rivere.

Takav sistem takmičenja postoji u skandinavskim zemljama, gde se igra od februara do novembra.

