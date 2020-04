KAKO JE BIVŠI FUDBALER ZVEZDE PREVARIO KARANTIN U FRANCUSKOJ! Mihailo Ristić otrkio HIT priču iz Monpeljea! VIDEO

Za Arenu sport govorio je Mihailo Ristić, bivši fudbaler Crvene zvezde koji je svoju fudbalsku srećnu zvezdu našao u Francuskoj, tačnije Monpeljeu gde nastupa za istoimeni klub. Saigrač u Francuskoj mu je Damjan Le Talek, takođe bivši igrač Crvene zvezde.

Ristić je objasio koliko se Francuzi pridržavaju mera nadležnih, ima li panike među građanima, i zašto Mihajlo ne doživljava izolaciju kao nešto teško.

"U Monpeljeu je situacija stabilna, iako su i dalje na snazi mere izolacije i biće do daljeg sigurno. Moj utisak je da se ljudi popriličlno pridržavaju mera, da su oprezni i disciplinovani. U gradu ne vlada panika, ali isto tako, ljudi su umorni od ove situacije, kao i u Srbiji, i čekaju da se vrate normalnom životu", započeo je Ristić za TV Arenasport. "Što se tiče fudbala, sve je neizvesno, nemamo tačnije informacije kada i da li će takmičenje da se nastavi. Treniramo individualno, dobijamo svakodnevno programe. Imao sam sreće da par dana pre nego što je uveden karantin i izolacija, opremio sam teretanu, tako da sam spremno dočekao ovu situaciju. Ali to ne može da se poredi sa grupnim treninzima u klubu, svi jedva čekamo da se okupimo", kaže Ristić i napominje da njemu izolacija ne pada tako teško. "Po mnogu čemu je slično životu koji sam vodio ovde i pre svega ovoga. Ranije nisam uspevao da nađem toliko slobodnog vremena, da se posvetim nekim stvarima, a na kraju krajeva, i nekim ljudima." Srpski internacionalac je imao poruku za građane Srbije. "Apelovao bih na sve ljude da ostanu kod kuće, da budu odgovorni jer je to jedini i najbrži način da izađemo iz ovoga haosa i vratimo se normalnom životu", zaključio je Mihailo Ristić.

Karijeru je počeo u Partizanu iz Donje Trnove. Dolazi iz fudbalske porodice, otac Miladin je bivši igrač FK Rudara iz Ugljevika. Ristić je prošao sve mlade kategorije FK Rudara gde je već tad pokazao veliki talenat. U sezoni 2012/13. prelazi u Srbiju i nastupa jednu sezonu za FK Loznicu. Zbog sjajnih igara, 2013 dobio je poziv iz Crvene zvezde i prešao u istu. Ubrzo je postao jedan on najboljih igrača mlađih kategorija, te je pozvan u prvi tim koji je vodi portugalski stručnjak Rikardo Sa Pinto. Profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom je potpisao u julu 2014. godine.

Svoj debi za Crvenu zvezdu u Superligi Srbije je imao 9. avgusta 2014. godine protiv Radničkog iz Niša. Tadašnji trener Nenad Lalatović uveo ga je u igru u 82 minutu umesto Vukana Savićevića. Tokom sezone 2014/15. uglavom je igrao na poziciji zadnjeg veznog.

Dolaskom Miodraga Božovića na klupu Crvene Zvezde, Ristić je svoje šanse čekao uglavnom sa klupe. U sezoni 2015/16. menjao je više pozicija u igri, te je igrao centralnog veznog, zatim levog, ali i levog beka. Za Zvezdu je odigrao ukupno 91 utakmicu i postigao 7 golova. Sa crveno-belima je osvojio šampionsku titulu u sezoni 2015/16. Krajem juna 2017. prelazi u ruski Krasnodar. Nakon što u prvom delu sezone 2017/18. nije dobijao puno prilike za igru, Krasnodar ga krajem januara 2018. šalje na pozajmicu u Spartu iz Praga.

Ristić je bio član reprezentacije Srbije do 19 godina tokom 2013. i 2014. godine. U tom periodu Ristić je igrao kao levi bek u nekim utakmicama. Takođe je 2015. pozvan u reprezentaciju do 20 godina kod trenera Veljka Paunovića, ali je kasnije propustio FIFA Svetsko prvenstvo do 20 godina zbog operacije krajnika. Sa reprezentacijom do 21 godine je igrao na Evropskom prvenstvu 2017. godine u Poljskoj gde je Srbija završila učešće već u grupnoj fazi.

