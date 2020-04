Srpski tandem je dobio najviše glasova u anketi prestižnog lista "Novasports".

Kovačević je ubedljivo prvi na listi sa 39 odsto glasova navijača, dok je Pantelić drugi sa 24 odsto. U prvih pet su još Aleksis Aleksandris (17%), Jusuf El Arabi (7%) i Ahmed Hasan (1%).

Darko Kovačević je igrao za Olimpijakos od 2007. do 2009. godine i postigao je 31 pogodak. Marko Pantelić je crveno-beli dres nosio od 2010. do 2013. godine i za to vreme postigao 27 golova.

