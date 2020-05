LOGIČNO JE BILO DA SE IGRA SAMO KUP Milošević: Zvezda bi svakako bila prva

"Po meni je najlogičnije bilo da se igra samo Kup, a da se prvenstvo registruje onako kako je bilo stanje na tabeli. Što se tiče titule, mi smo imali veliki bodovni zaostatak za Zvezdom i ne mislim da nam je uskraćeno pravo na borbu. Mislim da je Zvezda pobegla dovoljno i da smo igrali plej-of da bismo jako teško... Treba biti realan, ne treba to sad da koristimo kao opravdanje", rekao je Milošević na konferenciji na kojoj su novinari postavljali pitanja pomoću portparola kluba.

Fudbalska Super liga Srbije nastaviće se predstojećeg vikenda, nakon pauze zbog pandemije korona virusa, a Partizan će za prvog rivala imati Mladost.

"To je jedan od naših dužnika, sigurno da nas to boli i trudićemo se da pokažemo da je ta utakmica bila samo loš dan. Igrali smo je tri dana pred Mančester junajted, možda je to delom i opravdanje, ali u svakom slučaju Mladost nas je tad iznenadila i zasluženo pobedila... Siguran sam da i igrači imaju veliku želju da se revanširamo", rekao je Milošević.

"Moraćemo da igramo ozbiljno ako želimo pozitivan rezultat", dodao je on.

On je naveo i da ne zna kako će njegovi igrači delovati na terenu kada se sezona nastavi.

"Sve što mi radili deluje dosta dobro, igrači se dobro osećaju, ali utakmice su nešto sasvim drugo. Kakva će biti reakcija igrača to ćemo tek da vidimo, pre toga je nemoguće znati", rekao je Milošević i podsetio na primer Bundeslige gde ima mnogo povreda nakon što se sezona nastavila.

"Juče i danas su na treningu bili svi, ja se nadam da će ovakvo stanje ostati, od ovog više ne može", dodao je on.

Upitan šta očekuje od lige koja će naredne sezone biti proširena na 20 klubova, on je istakao da je njegov stav da Super liga ne sme da ima više od 12 klubova, možda čak i 10.

"Ne znam koji su razlozi zbog kojih ćemo igrati dogodine sa 20 klibova. Mislim, odnosno siguran sam da to nije dobro za srpski fudbal", rekao je trener Partizana.

Kurir sport / Beta

Kurir