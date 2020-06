SAVO MILOŠEVIĆ UPITAN DA LI OSTAJE U PARTIZANU: Evo šta je trener crno-belih odgovorio

Trener Partizana Savo Milošević govorio je o nedavnim dešavanjima u klubu, priči da je šamaran od strane navijača, kao i o tome da će napustiti crno-bele.

- Jako je zanimljivo da su se obe priče pojavile u dva dana. Ne sumnjam da bi mnogi voleli da mi vide leđa. Ne bih voleo da pričinim zadovoljstvo onima koji žele da destabilizuju Partizan. Ima onih koji žele nestabilan Partizan. Sami će se prepoznati - rekao je Milošević o eventualnom odlasku iz Partizana.

Šef stručnog štaba crno-belih još jednom je demantovao priču da su ga navijači šamarali.

- Tu priču sam zatvorio pre neki dan na konferenciji za medije. Dugo sam izbegavao da pričam o tome, a priča je počela pre mesec i po dana. U jednom trenutku je došla do mene. Ja nisam hteo da komentarišem to, naučio sam, dugo sam u javnosti, da izbegavam komentare, izmišljotine, budalaštine i da se ne bavim tim stvarima. Ipak, morao sam da se bavim time jer je priča otišla predaleko - rekao je Milošević gostujući na TV Nova.

Pred Partizanom je ostao još jedan cilj do kraja sezone, pokušaj da osvoji kup.

- Čestitam Zvezdi na osvojenoj tituli, a mi ćemo se potruditi da drugi trofej završi kod nas. Neće biti lako, imamo dve utakmice i finale, svi protivnici koji su ostali imaju ambiciju da ostvare preko kupa učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope. To takmičenje često nosi sa sobom iznenađenje. Verujem da smo spremni da to ponovo uradimo. Prošle godine smo to uradili, sada imamo još bolji tim. Imamo motiv i želju, i verujem da možemo - završio je Savo Milošević.

