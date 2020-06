URNEBESNI INTERVJU ZA TAJLANĐANE: Mario Đurovski: Jokane, sećaš li se kada sam skinuo gaće kod proslave gola VIDEO

Intervju je urađen za klupsku televiziju na engleskom jeziku, a ulogu novinara imao je bivši as Bežanije.

foto: Printskrin / You Tube

U pojedinim trenucima razgovor igrača i trenera postajao bi urnebesan, posebno podsećanje Đurovskog na meč kada je gol proslavio stavljajući šorc na glavu. To ga je koštalo crvenog kartona, a novčanu kaznu su zajedno platili Đurovski i predsednik kluba.

foto: Printscreen YT

Šta ste znali o klubu i Tajlandu pre nego što ste došli? - Da budem iskren nisam mnogo stvari znao o tajlandskom fudbalu. Nisam bio siguran da pravim dobar korak, ali onda sam dobio od prijatelja snimak utakmica. Video sam atmosferu, igru i onda sam postao siguran da je to dobra sredina za mene.

Šta vam je ostalo u sećanju iz te šampionske 2012. godine?

- U tom trenutku kada sam došao krenuli smo korak po korak sa jednom grupom dobrih profesionalaca, koji su počeli da mi veruju više iz dana u dan. Ali, magičnog štapa nije bilo, ja ne verujem u magiju. Ti si bio jedan od najvažnijih igrača u mom timu, zbog asistencija i golova, ponekad si radio veoma naporno i jako na treninzima, ponekad si trenirao manje, ali ti si bio jedan od najboljih igrača.

Želeo bih da iskoristim ovu priliku da vam se izvinim još jednom za onu proslavu gola kada sam šort skinuo i stavio ga na glavu. Dobio sam isključenje, ali smo ipak pobedili taj meč. Kasnije je taj moj potez proglašen za jedan od najglupljih prema izboru Eurosporta za 2013. godinu. Kako danas gledate na taj moj potez?

foto: Printscreen

- Pojedini prijatelji su me pitali da li je to tvoj igrač. ja sam rekao "da, ali nisam ga ja vodio na toj utakmici. Bio je to težak dan za mene. Da si bio pored mene, ja bih te ubio. Ti znaš da sam ja molio klub da te što jače kazne.

foto: Printscreen

Jesu, kaznili su me.

- Da, ali ja sam tražio da to bude najveća novčana kazna. Nije to nešto čega volim da se setim, ali tačno je, to ljudi pamte, pa kao što ti reče, proglašena je za jednu od najglupljih stvari u 2013. godini. Ja ipak volim da te se sećam po napornom radu, tvojim akcijama, golovima, imali smo odličnu saradnju, a taj momenat volim da zaboravimo.

foto: Printscreen YT

Pamtim kao juče da kad sam seo na klupu posle isključenja da je predsednik kluba rekao "ne brini, podelićemo ovu kaznu zajedno". To pokazuje koliko je predsednik bio poseban čovek za sve nas koji smo bili u timu.

- Sećam se odlično, ali meni je draže da mislim o tebi kao novom treneru pred kojim je lepa karijera u ovom novom poglavlju. O tebi kao dobrom porodičnom čoveku. Siguran sam da tvoji igrači neće da ti pričinjavaju ono što si ti meni (smeh). To je deo istorije, ja sam srećan što sam imao priliku da s tobom sarađujem.

