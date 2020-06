KAD GOD VIDIM SUAREZA PADNE MI MRAK NA OČI! Čuveni nosač kovčega je veliki ljubitelj fudbala: Njih bi rado nosio! VIDEO

"Nekim ljudima je dosta tuge. Drugi plaču, naravno, ali bilo da ridaju ili ne, mi gledamo da ih oraspoložimo. To je naš posao", rekao je Aido za "Foot mercato"

😳 hope he is ok Looked painful 😂 pic.twitter.com/8j4ZJJTXi2 — OFFICIAL GHANA DANCING PALLBEARERS (@DadaAwu) April 19, 2020

On je poznat kao i veliki ljubitelj fudbala.

Dobio je škakljivo i morbidno pitanje kojeg fudbalera bi nosio na ramenima u kovčegu

"Da se razumemo, želim im svima dug život! Ali, eto, kada bih bio u prilici... Sanjam da nosim Ronaldinja na njegovo poslednje konačište. Onda Maradonu. Pa Mesija. Mislim, Ronaldinjo je oduvek bio igrač koji me je impresionirao. Bila bi čast, za igrača poput mene, da nosim plesača kao što je on bio na terenima".

Postoji jedan fudbaler koji mu izaziva priličan konflikt u mislima. Iako mnogo voli Barsu, priznaje da mu je teško da se raduje dobrim potezima i uspesima Luisa Suareza, čoveka koji je svojim sada već čuvenim igranjem rukom u završnici četvrtfinalnog meča na Mundijalu spasio Urugvaj eliminacije protiv njegove Gane na Svetskom prvenstvu u Južnoj Americi.

Bilo je 1:1 u finišu drugog produžetka činilo se da će Gana, koju je s klupe predvodio naš Milovan Rajevac, proći dalje kada je golman Urugvaja već bio matiran. Međutim, ispred gol-linije je rukom intervenisao upravo Suarez. Isključen je, umesto već viđene pobede Gana je morala da izvede penal i... Asamoa Gijan ga je promašio.

Onda su na red došli jedanaesterci i Urugvajci su sa 4:2 prošli u polufinale.

"Podeljene su mi misli. Priznajem, sramota me je. Loše se osećam kada god je to tema... A i kada god vidim tog igrača, kada god čujem njegovo prezime, rastužim se. Jer, upravo je njegovo igranje rukom ostavilo moju Ganu bez polufinala, što je bilo strašno. Mi ovde imamo i izreku o Suarezu. Sama ta reč sada u Gani označava nešto nemoguće. Ako nešto želite da uradite, ili da negde odete, a 'tamo je Suarez', to znači da nećete uspeti. Jer, ako stvarno nešto želite, a Suarez je tu, nikada to nećete ostvariti", kaže Aido.

Da li bi da li bi mu kovčeg sa čuvenim urugvajskim napadačem skliznuo s ramena nikad neće priznati (kao što su "nosači" i objavili u jednom snimku, uz komentar: "I mi grešimo") ... ... ali, jedna stvar je sigurna:

"Gijanu nikada ljudi u Gani nisu oprostili to što je uradio u 121. minutu. Znate i sami, moj narod ne oprašta. Tog dana, kada je promašio penal, neki su otišli do kuće njegove majke i maltretirali je. Njegov neuspeh je njoj doneo posledice, i to zdravstvene, što je jako tužno. Zato je majka zamolila Asamou da više nikada u životu ne šutira penal. To je i razlog što ga nikada nećete videti da šutira jedanaesterac. Prosto joj je obećao to. Njegova mama sada ima 80 godina, mislim da upravo zbog nje on nikada više u dresu Gane ne izvodi najstrože kazne", zaključio je Bendžamin Aido.

sometimes we make mistakes too guys 🤣 pic.twitter.com/XDmotjw1hC — OFFICIAL GHANA DANCING PALLBEARERS (@DadaAwu) April 19, 2020

