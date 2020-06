SAMO JA NISAM TESTIRAN NA KORONU! SUPER MARIO napao čelnike Breše, ovi mu odgovorili TUŽBOM! VIDEO

On je najpre raskinuo ugovor sa Brešom, koja ga je, praktično, otpustila a on se na to nije žalio iako je imao pravo, već je u javnost procureo i veliki sukob.

Naime, Baloteli tvrdi da ga klub nijednom nije testirao na novi korona virus, a sve ostale igrače jeste.

Ističe da je hteo da dođe na trening, ali su ga sa kapije vraćali.

"Već su me se odrekli, a bio sam još član kluba", smatra "super Mario".

Kad su ove informacije procurele u javnost Fudbalski savez Italije je pokrenuo istragu, jer prema novim propisima svaki aktivni igrač Serije A mora da bude testiran na SARS-CoV-2.

U Breši su rešili da pokrenu sudski postupak protiv Balotelija, zbog povreda časti "iznošenjem neistina".

Oni tvrde da Mario Baloteli uopšte nije pojavljivao na treninzima, a trebalo je, kako to ugovor i predviđa.

Super Mario ove sezone odigrao 19 mečeva i postigao pet golova.

Bašakšehir - Alanja U Turskoj se vodi jedna od najzanimljivijih šampionskih trka u Evropi, pred nastavak prvenstva Trabzon i Bašakšehir imali su po 53 boda, Galatasaraj 50, Sivas 49… A Bašakšehir danas (17.30) čeka Alanju i mora da pobedi. Kvota na keca je 1,85. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Bašakšehir - Alanja.

Kurir sport

Kurir