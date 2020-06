IZVUKAO SAM POUKE IZ PORAZA U DERBIJU! Stanković: TSC, pa da proslavimo titulu!

"Motivisani smo da završimo sezonu na pravi način. Kada nosiš dres Crvene zvezde, niko te ne pita imaš li motiv ili ne - moraš da ga imaš. Ako ti to zafali, onda si pogrešio put. Svaka sledeća utakmica je novi izazov za svakog od nas. Dokazuješ se iz dana u dan. Nije bitno što je prvenstvo gotovo, u ovim mečevima možemo da dobijemo odgovore na mnoga pitanja. Bolje da sad vidimo neke stvari, nego da nam se „podvuku“. Svaka utakmica je bitna za nas", počeo je Stanković.

Osvrnuo se šef stručnog štaba Zvezde na fenomenalnu sezonu koju Crvena zvezda ima.

"Imamo pozitivnu godinu, ušli smo u Ligu šampiona, osvojili titulu, imamo veliku bodovnu prednost i to su sve sjajne stvari. Imali smo pozitivnu godinu i voleo bih da svi zajedno i sledeći vikend na Marakani proslavimo titulu koju smo zasluženo osvojili."

Govorio je Stanković i o nedavno odigranom večitom derbiju.

- Iz poraza u derbiju ćemo izaći jači, u to sam siguran. Izvukao sam pouke iz tog meča, ali to su stvari za internu analizu. Ne bih javno da govorim o zasićenju igrača, to rešavamo u svlačionici. Krivo mi je zbog poraza, izgubili smo na način koji nije svojstven za nas. Što se tiče sastava, sada je lako pričati ko je trebao da igra, ali za igrače koje sam izveo na teren sam se odlučio u tom trenutku. Videli smo kako ne treba da se igra derbi, nije bilo prijatno, ali stavio bih tačku na meč protiv Partizana. Gledamo ka narednim mečevima i izazovima koji nas očekuju.

Crvenu zvezdu očekuju još dva meča u prvenstvu, a onda slede pripreme i prelazni rok.

"Organizovali smo pripreme, dogovorili prijateljske utakmice. Što se tiče prelaznog roka, na istoj sam talasnoj dužini sa ljudima iz kluba. Sve je malo pomereno zbog korone, ali gledaćemo da dovedemo igrače koji mogu da iznesu pritisak, veličinu kluba i odgovornost utakmica. Znam tačno koje fudbalere hoću da vidim u Crvenoj zvezdi - podvlači Stanković.

