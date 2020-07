RIBERI OBJAVIO VIDEO PLJAČKE I ŠOKIRAO NAVIJAČE IZJAVOM: Osećam se kao da sam GO, kao da su mi SPUŠTENE GAĆE!

Prema izveštaju policije, lopovi su pratili kada porodica Riberi nije kod kuće, te su iskoristili situaciju da izvrše pljačku.

Zbog nemilog događaja Riberi je sve sigurniji u to da će uskoro napustili ''čizmu'' iz bezbednosnih razloga.

foto: AP

Navodno je nestao veliki broj vrednosti stvarno, ali i nakita, ogrlica, kao i još nekih stvari koje imaju izuzetno veliku materijalnu vrednost.

"Moja supruga je ostala bez nekoliko torbi i komada nakita... Ali to nije najbitnije. Ono što me šokira je taj osećaj kao da sam go, kao da imam spuštene gaće... I to ne prolazi. Ne mogu to da prihvatim", poručio je Riberi.

On je snimak posle pljačke objavio na društvenim mrežama. "Hvala bogu da su moja supruga i deca bili na sigurnom u Minhenu kada se sve to dogodilo, ali od danas više ne možemo da verujemo okolini. Kako se posle svega ovoga možemo osećati dobro ovde? Porodica mi je iznad svega i zbog toga ću doneti odluke koje su neophodne zbog njihove bezbednosti", naveo je Riberi.

Ubrzo je stigao odgovor najvernijih navijača Fjorentine.

"Dragi Frank, shvatimo tvoj šok, ali isperi usta pre nego što tako pričaš o Firenci. Nije ovo Medeljin. Bogati kradu svuda, ali imaju dovoljno sreće da mogu da priušte alarmni sistem i privatni nadzor. Siromašni hrićani su, s druge strane, mnogo više opljačkani", glasi odgovor tifoza "viole".

Kurir sport

Kurir