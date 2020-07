NEMAČKA LEGENDA SMELO TVRDI: Srbin je najbolji napadač Bundeslige i vredi više od 60.000.000 evra

🇩🇪🎂 Alles gute zum Geburtstag, Jürgen Grabowski! A lenda do @eintrachtfrankfurt completa 76 anos neste dia 7 de julho. Em sua carreira, Grabowski conquistou 5 títulos: dois da DFB-Pokal, um da Copa UEFA, com a SGE; Eurocopa e Copa do Mundo com a Seleção Alemã Ocidental. Dedicou todos 15 anos de sua carreira ao Eintracht e se estabeleceu como segundo que mais jogou pelo clube. #jürgengrabowski #Grabowski #sgeintrachtfrankfurt #eintrachtfrankfurt #futebol #football #footbal #fußball #fußall

