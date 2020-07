HALILOVIĆ JE PRETIO MENI I DECI DA ĆE NAS GEPEKOVATI! Kako je puklo prijateljstvo dva fudbalera zbog Ratka Mladića! FOTO

Belmin Halilović do nedavno fudbaler Alfa Modriče otkaz u klubu samo nekoliko dana pošto je za njega potpisao zbog veličanja generala Ratka Mladića.

U klubu to nisu želeli da tolerišu, te je Halilović otpušten, a čitav slučaj uzburkao je javnost u BiH.

Belmin je kasnije rekao da je njegova fotografija u majici sa srpskim obeležjem uz komentar "živeo Ratko Mladić" isplivala zbog njegovog prijatelja, Srbina sa kojim se šalio u privatnoj prepisci.

Međutim Daniel Pavlović, jedan od dvojice koji je navodno tražio novac od Halilovića, kaže dato nije tačno i da Belmin dokaže svoje optužbe

- To nije istina, nek dokaže sve to što govori. On mene i ne zanima, samo sam hteo da učinim uslugu Dariju Puriću. Nema istine u njegovim tvrdnjama da sam ga ja ucenjivao i da sam izbacio u javnost tu spornu fotografiju niti da sam ga, kako sam kaže, uvalio, izjavio je Pavlović za "Sportsport.ba" i nastavio

- Imao sam u Sarajevu dženazu najboljeg prijatelja koji je poginuo u Hrvatskoj kada se sve dešavalo, nisam imao nikakve veze s tim, a svakako osuđujem ono što je uradio i što je veličao ratnog zločinca - rekao je Pavlović .

Najavio je i tužbu.

- Podižem protiv njega tužbu za klevetu i nanošenje duševne boli. Pretio je meni i mojoj deci kako će nas voziti u gepeku i to sa raznih brojeva. Mislim da mu je ovim karijera gotova, ali ja nisam kriv za ono što mu se desilo i za to mora sam da snosi posledice - zaključio je Pavlović za "Sportsport.ba"

