PRELEŽAO KORONU, A SADA POD NOŽ! Nikola Lakčević operisao prednje ukrštene ligamente! FOTO

Igrač Partizana Nikola Lakčević danas je uspešno operisao prednje ukrštene ligamente. Operaciju je izveo ortopedski hirurg prof. Dr Sci. med Zoran Popović. Brz oporavak!!!! #fkpartizan #fkp #nikolalakčević

