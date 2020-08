UŽIVO: Zvezda- Radnički (19h), crveno-beli idu po drugu pobedu! Rotacije u oba tima!

TOK MEČA:

Poznati su i sastavi timova:

Crvena zvezda: Borjan – Gobeljić, Pankov, Degenek, Rodić – Petrović, Nikolić, Ivanić, Spiridonović, Katai – Tomane.

Radnički: Ristić – Bjeličić, Stevanović, Šljivić, Ćirković – Subotić, Pejović – Živković, Pantelić, Mitrović,– Stojiljković.

Dejan Stanković je napravio tri promene u odnosu na prethodni meč sa Novim Pazarom, pošto su na terenu Gobeljić, Degenek i Petrović, umesto Gajića, Erakovića i Sanoga.

S druge strane, u timu Radničkog nema Aksentijevića, Gavrića, Kojića i Markovića, ali trener Radoslav Batak je i pre meča najavio određene rotacije usled gustog rasporeda na startu sezone

Trener crveno-belih Dejan Stanković zadovoljan je početkom sezone i i očekuje da će sve biti bolje kako vreme prolazi.

"Zadovoljan sam mojim momcima, kako rade i kako igraju. Biće bolje iz dana u dan, ubedjen sam u to. Nema opuštanja, svi moraju da budu spremni, biće rotiranja, igra se na tri dana, pa još kad počnu kvalifikacije za Ligu šampiona. Znamo i klub i ja šta smo pričali i šta su nam ideje. Polako, ima vremena. Za sada sam zadovoljan igračkim kadrom i kako to funkcioniše. Prelazni rok traje do 30. septembra", rekao je Stanković u najavi meča i dodao:

"Bićemo spremni za nadigravanje. Znamo kako ćemo da igramo i kako ćemo dočekati Radnički. Svi su okej u timu, osim Nemanje Milunovića, on će se za nekih sedam dana priključiti timu", objasnio je Stanković.

Najavio je rotacije u timu.

"Krenuli smo sa pripremama 11. jula i tek smo 20 i neki dan u trenažnom procesu. Sigurno će biti neke rotacije. Imamo još vremena do utakmice tako da ćemo viseti kako se svi osećaju i koje će rotacije biti, a biće ih jedna ili dve", naveo je trener crveno-belih.

Posle prvog kola je Zvezda izrazila negodovanje sudjenjem na utakmici u kojoj je njen "večiti" rival Partizan pobedio Napredak, a upitan za komentar "rata saopštenjima" Stanković je rekao:

"Znam koje su moje stvari, čime treba da se bavim i nemam snage i energiju da je trošim na 'sporedne' stvari. Gledam teren, igrače i ništa drugo"

Utakmica se igra na stadionu " Rajko Mitić sa početkom u 19h

Kurir sport

Kurir