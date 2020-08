MILIJARDE STIGLE U VEČNI GRAD: Prebogati Amerikanac kupio ROMU! FOTO

Oggi all 1 di notte circa ora italiana c'è stata la firma decisiva che ha ufficializzato l'arrivo di friedkin alla Roma, BUONA FORTUNA PRESIDENTE SEMPRE FORZA ROMA 💛 ❤️ #danfriedkin #friedkin #Pallotta #forzaromasempre #asroma #asromaultras #America #Italia #roma

A post shared by Onlyasroma1927 (@onlyasroma1927) on Aug 5, 2020 at 11:12pm PDT